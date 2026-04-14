Un cunoscut milionar a plătit o sumă de 7 cifre pentru a încheia o afacere cu totul şi cu totul surprinzătoare!

Bogdan Stănescu Publicat: 14 aprilie 2026, 18:19

Gary Neville şi David Beckham, la o înmormântare / Profimedia Images

Gary Neville (51 de ani) a plătit o sumă de 7 cifre pentru a achiziţiona canalele de YouTube ale lui Mark Goldridge. Destinate fanilor lui Manchester United, canalele de YouTube ale lui Mark Goldridge sunt urmărite de 2.26 milioane de persoane în Statele Unite. Ele au 3,7 milioane de urmăritori în întreaga lume.

Mark Goldridge va rămâne implicat în acest proiect. Gary Neville a făcut achiziţia prin compania sa, The Overlap.

Gary Neville a cumpărat toate canalele de YouTube ale lui Mark Goldridge

Construim ceea ce credem că va deveni una dintre cele mai interesante comunități independente de fotbal din lume – una care oferă fanilor conținut direct, axat pe personalități. The United Stand și That’s Football sunt două dintre cele mai cunoscute canale de fotbal de pe YouTube, iar intenția noastră este să le dezvoltăm în cele mai atractive canale de știri despre Manchester United și fotbal de pe piață”, a declarat Gary Neville, după achiziţie.

Am petrecut ultimii 10 ani construind The United Stand pentru fanii lui Manchester United și That’s Football pentru toți fanii, iar de asta sunt mai mândru decât de orice am făcut vreodată. Această înțelegere se referă la ceea ce urmează. The Overlap are ambiția, credibilitatea și resursele necesare pentru a mă ajuta să duc ceea ce fac la nivelul următor”, a declarat Mark Goldbridge, al cărui nume real este Brent di Cesare, potrivit BBC.

Gary Neville este analist TV. Bun prieten cu David Beckham, cu care a fost coleg la Manchester United, Neville are o avere estimată la circa 100 de milioane de lire sterline (circa 115 milioane de euro).

Gary Neville a evoluat pentru Manchester United în perioada 1992 – 2011. A jucat în 85 de meciuri pentru naţionala Angliei.

A cucerit, în total, 21 de trofee cu Manchester United, între care 8 titluri în Premier League şi două Ligi ale Campionilor. În sezonul 1998-1999, cu Sir Alex Ferguson pe bancă, şi alături de bunul său prieten David Beckham, a reuşit o triplă istorică: titlu, FA Cup şi Liga Campionilor.

