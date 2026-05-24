FC Hermannstadt – FC Voluntari (LIVE SCORE, 17:30). Luptă acerbă la Sibiu în barajul de menținere/promovare

FC Hermannstadt și FC Voluntari se întâlnesc duminică după-amiaza în prima manșă a barajului pentru menținere/promovare în Liga 1. Sibienii vin după un sezon slab în care s-au salvat in-extremis de retrogradarea directă, în timp ce ilfovenii după ce au ratat “la mustață” promovarea directă în primul eșalon.

Partida din Ardeal va avea loc de la ora 17:30 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

FC Hermannstadt a ajuns în această “dublă” după ce a terminat pe a doua poziție de baraj din Liga 1, poziția a 14-a, chiar deasupra locurilor retrogradabile, la trei puncte de Unirea Slobozia. Sibienii au început play-out de pe penultimul loc, însă au reușit să îi întreacă pe ialomițeni, înregistrând un parcurs cu trei victorii, patru remize și două eșecuri în a doua parte a campionatului.

Hermannstadt a terminat chiar la egalitate de puncte cu Petrolul, care s-a salvat și de la baraj, însă ploieștenii au avut avantajul că au intrat în play-out fără rotunjire.

De cealaltă parte, FC Voluntari a avut un parcurs de excepție în play-off-ul Ligii a 2-a, fiind de departe cea mai bună echipă din “grupa” de 6. În 10 meciuri, trupa lui Florin Pîrvu a adunat opt victorii, un egal și o înfrângere și au terminat pe locul 3, la egalitate de puncte cu Sepsi, care a încheiat sezonul pe 2 și a promovat direct. Covăsnenii au avut însă câștig de cauză, pentru că s-au clasat mai bine la finalul sezonului regulat.