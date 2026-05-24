Andrei Nicolae Publicat: 24 mai 2026, 12:17

FC Hermannstadt – FC Voluntari (LIVE SCORE, 17:30). Luptă acerbă la Sibiu în barajul de menținere/promovare

FC Hermannstadt și FC Voluntari se întâlnesc duminică după-amiaza în prima manșă a barajului pentru menținere/promovare în Liga 1. Sibienii vin după un sezon slab în care s-au salvat in-extremis de retrogradarea directă, în timp ce ilfovenii după ce au ratat “la mustață” promovarea directă în primul eșalon.

Partida din Ardeal va avea loc de la ora 17:30 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

FC Hermannstadt – FC Voluntari (LIVE SCORE, 17:30). Echipele probabile

FC Hermannstadt a ajuns în această “dublă” după ce a terminat pe a doua poziție de baraj din Liga 1, poziția a 14-a, chiar deasupra locurilor retrogradabile, la trei puncte de Unirea Slobozia. Sibienii au început play-out de pe penultimul loc, însă au reușit să îi întreacă pe ialomițeni, înregistrând un parcurs cu trei victorii, patru remize și două eșecuri în a doua parte a campionatului.

Hermannstadt a terminat chiar la egalitate de puncte cu Petrolul, care s-a salvat și de la baraj, însă ploieștenii au avut avantajul că au intrat în play-out fără rotunjire.

De cealaltă parte, FC Voluntari a avut un parcurs de excepție în play-off-ul Ligii a 2-a, fiind de departe cea mai bună echipă din “grupa” de 6. În 10 meciuri, trupa lui Florin Pîrvu a adunat opt victorii, un egal și o înfrângere și au terminat pe locul 3, la egalitate de puncte cu Sepsi, care a încheiat sezonul pe 2 și a promovat direct. Covăsnenii au avut însă câștig de cauză, pentru că s-au clasat mai bine la finalul sezonului regulat.

Ultimul meci direct dintre FC Hermannstadt și FC Voluntari a avut loc în martie 2024, în play-out-ul Ligii 1, când ilfovenii au câștigat cu 1-0 grație unui gol marcat de George Merloi. La finalul acelui sezon, echipa de la marginea Bucureștiului a retrogradat însă.

Echipele probabile la Hermannstadt – FC Voluntari

Hermannstadt (4-4-3): Lazar – Căpușă, I. Stoica, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru – Balaure, Dr. Albu, Zargary – Neguț, Chițu, Buș

Rezerve: Muțiu – Pop, L. Stancu, Karo, Issah, Gândilă, Afalna, Gjorgjievski

Absenți: Kujabi, Politic, Florescu, Bârstan, Karo, Ritivoi (accidentați)

Antrenor: Dorinel Munteanu

FC Voluntari: Chioveanu – Schieb, R. Crișan, Onișa, Șuteu – D. Andrei, I. Gheorghe (cpt.), Cvek, Rob. Petculescu – Mih. Roman, Babic

Rezerve: Al. Maxim – Dan. Toma, Guțea, Merloi, Mar. Ștefan, Nemec, Haită, Rz. Neag, Vencu

Antrenor: Florin Pîrvu

