Gennaro Gattuso, revenire spectaculoasă în Serie A? Formaţia care-l vrea pe fostul selecţioner al Italiei

Rămas fără loc de muncă după ce a fost dat afară de naţionala Italiei, Gennaro Gattuso ar putea să revină şi chiar să preia o formaţie de top din Serie A. Tehnicianul nu a avut până acum o carieră plină cu rezultate remarcabile, însă rămâne un nume important pentru fotbalul din peninsulă.

Conform informaţiilor apărute, se pare că Maurizio Sarri nu va mai rămâne la Lazio şi în locul său ar putea să ajungă Gattuso. Acesta a mai avut experienţe în trecut, inclusiv la AC Milan sau Napoli, dar fără vreun trofeu câştigat, cu o excepţie, Cupa Italiei alături de trupa patronată de Aurelio De Laurentiis.

Numele lui Gennaro Gattuso a reapărut în ultimele zile pe lista posibililor înlocuitori ai lui Maurizio Sarri la Lazio, după o nouă perioadă agitată din cariera sa de antrenor. Presa britanică scrie că fostul campion mondial cu Italia este pregătit pentru o revenire rapidă pe bancă, deși tocmai a plecat de la naționala Italiei după eșecul dramatic din preliminariile CM 2026.

Cariera de tehnician a lui Gattuso a fost una extrem de intensă, dar și instabilă. Italianul a început la FC Sion, unde a avut inclusiv rol de jucător-antrenor, apoi a trecut pe la Palermo, OFI Creta și Pisa. Primele rezultate importante au venit însă la AC Milan, acolo unde a reușit să stabilizeze echipa într-o perioadă dificilă și a avut o medie de 1,75 puncte pe meci în 83 de partide.

Singurul trofeu al lui Gattuso a fost câştigat cu Napoli

Cel mai mare succes din cariera sa de antrenor a fost obținut la Napoli. Instalarea sa pe banca napolitanilor în 2019 a produs un șoc pozitiv, iar Gattuso a câștigat Cupa Italiei în 2020, după finala cu Juventus. În total, italianul a strâns 81 de meciuri la Napoli și o medie excelentă de 1,89 puncte pe partidă, performanță considerată și astăzi cea mai solidă perioadă a sa ca tehnician.