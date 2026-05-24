Home | Fotbal | Serie A | Gennaro Gattuso, revenire spectaculoasă în Serie A? Formaţia care-l vrea pe fostul selecţioner al Italiei

Gennaro Gattuso, revenire spectaculoasă în Serie A? Formaţia care-l vrea pe fostul selecţioner al Italiei

Mihai Alecu Publicat: 24 mai 2026, 12:27

Comentarii
Gennaro Gattuso, revenire spectaculoasă în Serie A? Formaţia care-l vrea pe fostul selecţioner al Italiei

Gennaro Gattuso ar putea ajunge la Lazio. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rămas fără loc de muncă după ce a fost dat afară de naţionala Italiei, Gennaro Gattuso ar putea să revină şi chiar să preia o formaţie de top din Serie A. Tehnicianul nu a avut până acum o carieră plină cu rezultate remarcabile, însă rămâne un nume important pentru fotbalul din peninsulă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform informaţiilor apărute, se pare că Maurizio Sarri nu va mai rămâne la Lazio şi în locul său ar putea să ajungă Gattuso. Acesta a mai avut experienţe în trecut, inclusiv la AC Milan sau Napoli, dar fără vreun trofeu câştigat, cu o excepţie, Cupa Italiei alături de trupa patronată de Aurelio De Laurentiis.

Gennaro Gattuso, pe lista lui Lazio. Fostul selecţioner al Italiei e dorit în locul lui Maurizio Sarri

Numele lui Gennaro Gattuso a reapărut în ultimele zile pe lista posibililor înlocuitori ai lui Maurizio Sarri la Lazio, după o nouă perioadă agitată din cariera sa de antrenor. Presa britanică scrie că fostul campion mondial cu Italia este pregătit pentru o revenire rapidă pe bancă, deși tocmai a plecat de la naționala Italiei după eșecul dramatic din preliminariile CM 2026.

Cariera de tehnician a lui Gattuso a fost una extrem de intensă, dar și instabilă. Italianul a început la FC Sion, unde a avut inclusiv rol de jucător-antrenor, apoi a trecut pe la Palermo, OFI Creta și Pisa. Primele rezultate importante au venit însă la AC Milan, acolo unde a reușit să stabilizeze echipa într-o perioadă dificilă și a avut o medie de 1,75 puncte pe meci în 83 de partide.

Singurul trofeu al lui Gattuso a fost câştigat cu Napoli

Cel mai mare succes din cariera sa de antrenor a fost obținut la Napoli. Instalarea sa pe banca napolitanilor în 2019 a produs un șoc pozitiv, iar Gattuso a câștigat Cupa Italiei în 2020, după finala cu Juventus. În total, italianul a strâns 81 de meciuri la Napoli și o medie excelentă de 1,89 puncte pe partidă, performanță considerată și astăzi cea mai solidă perioadă a sa ca tehnician.

Reclamă
Reclamă

După aventura din Serie A, Gattuso a încercat experiențe externe la Valencia și Olympique Marseille, însă rezultatele au fost sub așteptări. La Valencia a rezistat doar câteva luni, cu o medie modestă de 1,18 puncte pe meci, iar la Marseille mandatul s-a încheiat rapid după o serie inconsistentă de rezultate. Ultima aventură de club a fost la Hajduk Split, unde a început excelent sezonul, dar a ratat titlul după o cădere pe final și a terminat pe locul trei.

Sarri ar putea să rămână în Serie A

Presa din Peninsulă a scris în ultimele luni despre posibilitatea unei reveniri spectaculoase la Napoli, clubul unde tehnicianul a construit una dintre cele mai apreciate echipe din Europa între 2015 și 2018. Stilul său ofensiv și identitatea tactică foarte clară continuă să fie extrem de apreciate de suporteri, iar o parte a fanilor napolitani visează la o nouă colaborare, mai ales într-un moment de reconstrucție pentru club.

În același timp, Sarri este urmărit și de cluburi din Arabia Saudită, unde experiența și notorietatea sa i-ar putea aduce un contract uriaș. Există însă și alte variante în Serie A, cu Fiorentina și chiar AC Milan menționate periodic în presa din peninsulă drept posibile destinații, în funcție de schimbările de pe băncile tehnice din vară.

Momentul când unul dintre maratonişti alunecă pe gheaţă în timpul cursei Transylvania 100 din Munţii BucegiMomentul când unul dintre maratonişti alunecă pe gheaţă în timpul cursei Transylvania 100 din Munţii Bucegi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă semifinala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Observator
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Revoluție la Rapid, după ce Pancu a renunțat la 150.000 de euro pentru a reveni în Giulești: Dobre și alte două vedete, puse pe lista de transferuri! Exclusiv
Fanatik.ro
Revoluție la Rapid, după ce Pancu a renunțat la 150.000 de euro pentru a reveni în Giulești: Dobre și alte două vedete, puse pe lista de transferuri! Exclusiv
13:20

Ziua în care Napoli s-a împărțit între iubirea pentru Maradona și cea pentru Italia, la Mondialul din 1990
13:02

Lia Olguța Vasilescu, anunț uriaș! Ce a decis după întâlnirea cu jucătorii și staff-ul Universității Craiova
12:27

Doliu în sportul românesc! Un fost mare antrenor a murit la 84 de ani
12:17

FC Hermannstadt – FC Voluntari (LIVE SCORE, 17:30). Luptă acerbă la Sibiu în barajul de menținere/promovare
11:48

Valeriu Iftime a vorbit la telefon cu Gigi Becali înainte de FCSB – Botoșani: “Întotdeauna bem o șampanie”
11:45

Ofertă de 2.000.000 de € pentru fotbalistul Universităţii Craiova! Răspunsul lui Mihai Rotaru
Vezi toate știrile
1 UPDATEJucătorul lui Dinamo a negat informațiile privind plecarea sa după meciul cu “U” Cluj: “Nimic adevărat” 2 Şi-a anunţat retragerea din fotbal după barajul Chindia – Farul 3 Ioan Varga a făcut anunţul despre Edi Iordănescu la CFR Cluj la miezul nopţii 4 Acţionari noi pentru Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a dezvăluit totul: “Oameni cu decenţă” 5 Derapaj grosolan! Denis Alibec a înjurat copii după Chindia Târgoviște – Farul 3-3. Atacantul a răbufnit 6 Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid! Toate detaliile mutării după două ore de negocieri cu Dan Șucu
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”