Ziua în care Napoli s-a împărțit între iubirea pentru Maradona și cea pentru Italia, la Mondialul din 1990

La finalul anilor ‘80, Diego Maradona avea statut de zeu la Napoli. „El Pibe” îi condusese pe napoletani spre două scudetto și o Cupă UEFA, rupând astfel dominația tradițională a cluburilor din nordul Italiei. Așa că, pe 3 iulie 1990, când Italia și Argentina s-au întâlnit în semifinala Cupei Mondiale, contextul era delicat.
Pentru fanii din Napoli, care simțeau zilnic disprețul celor din nordul Italiei, considerați mai bogați și mai educați, a fost o alegere complicată pe cine să susțină în acea zi. Erau italieni, sigur, doar că Maradona era mai mult decât unul de-ai lor. Era chiar cel care pusese Napoli pe harta fotbalului european.
Maradona către napoletani: „Sunteți străini în propria țară!”
Înaintea meciului de pe San Paolo, Maradona a „umblat” serios la inimile napoletanilor și-a răsucit problema segregării. „Nu-mi place că acum toți le cer napoletanilor să fie italieni și să susțină echipa națională. Napoli a fost mereu marginalizat de restul Italiei. Pentru 364 de zile pe an, voi sunteți considerați străini în propria țară, iar azi vi se cere să faceți ce vor ei. Eu sunt napoletan 365 de zile pe an”, a zis argentinianul.
Declarațiile lui Maradona au ajuns în sufletele localnicilor, însă au stârnit furie în restul Italiei. De parcă nu era oricum detestat în restul țării, începând cu acel moment, „El Pibe” a devenit inamicul numărul unu al italienilor.
● World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
„Maradona în inimi, Italia în cântece!”
Apelul lui Maradona nu a avut neapărat succesul pe care îl visa argentinianul. E adevărat, când a intrat pe teren, Diego a fost aclamat de public. Pe deasupra, imnul Argentinei a fost aplaudat de cei din stadion. „Am fost mișcat, pentru mine era deja o victorie, aceia erau oamenii mei”, scria, peste ceva timp, Maradona, în autobiografia sa.
Totuși, destul de puțini napoletani, dintre cei 60 de mii prezenți, au susținut cu adevărat echipa Argentinei. „Maradona în inimi, Italia în cântece”, a fost unul dintre bannerele afișate de fani. Pe San Paolo a apărut și un alt mesaj, chiar mai direct: „Maradona, Napoli te iubește, dar Italia e patria noastră!”. Ce e drept, atmosfera de la Napoli nu a fost atât de caldă pentru Italia, așa cum fusese în meciurile anterioare ale Mondialului, pe Olimpico, din Roma.
Argentina s-a calificat în finală, după un meci dramatic
Meciul propriu-zis a fost unul tacticizat la maximum, cu accent deosebit pus pe faza defensivă, așa cum a fost, de altfel, tot acel Mondial din Italia. Squadra a deschis scorul prin Schillaci, care, ca de obicei în acea vară de poveste pentru el, s-a aflat la locul potrivit, în momentul potrivit. Argentina a egalat după pauză, în minutul 67, când Caniggia a profitat de o eroare a lui Zenga, culmea, omul care închisese poarta Italiei la acel Mondial.
Semifinala a fost salvată însă de foarte mult dramatism. După 120 de minute, s-a ajuns la loviturile de departajare, unde Maradona a marcat fără emoții, deși ratase, în sferturi, contra Iugoslaviei. De fapt, argentinienii au transformat tot de la punctul cu var, în timp ce Donadoni și Serena au ratat pentru gazde. Diego a mers mai departe, iar squadra a rămas cu inima frântă. Rănită și mânioasă, presa din Italia l-a acuzat pe Maradona că i-a manipulat pe napoletani, ba chiar a avansat ideea că meciul ar fi avut alt deznodământ dacă s-ar fi disputat la Roma.
Maradona: „Nu-mi place să mă bucur de tristețea prietenilor”
„Nu am sărbătorit prea mult pe teren după penalty-uri. M-am calmat imediat pentru că am mulți prieteni italieni, mulți prieteni în naționala Italiei. Știu tristețea lor și nu-mi place să mă bucur de tristețea prietenilor”, a zis Maradona, după meci.
Cinci zile mai târziu, a venit rândul lui Diego să sufere. Argentina a pierdut finala cu Germania, de la Roma, meci decis de un alt penalty. De această dată, acordat în timpul regulamentar și transformat de neamțul Brehme. Mai târziu, după Mondial, Maradona a avut de înfruntat fluierături și huiduieli mai peste tot în Italia, iar lucrurile s-au complicat pentru el inclusiv la Napoli.
- Jurnal Antena Sport | Matei Lucescu abia așteaptă să își vadă favoriții la cel mai mare mondial
- Eroii Campionatului Mondial | Fotbalistul datorită căruia Pele a jucat și a câștigat World Cup la 17 ani
- Siyabonga Ngezana a făcut lumină, după ce a ratat convocarea la Cupa Mondială: “Respect foarte mult clubul meu”
- Delegaţia din Congo trebuie să se izoleze 21 de zile înainte de Cupa Mondială 2026! Anunţul făcut de Casa Albă
- Jucătorul lui Arsenal, chemat de Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială după anunţul lotului final!