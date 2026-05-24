Ziua în care Napoli s-a împărțit între iubirea pentru Maradona și cea pentru Italia, la Mondialul din 1990

La finalul anilor ‘80, Diego Maradona avea statut de zeu la Napoli. „El Pibe” îi condusese pe napoletani spre două scudetto și o Cupă UEFA, rupând astfel dominația tradițională a cluburilor din nordul Italiei. Așa că, pe 3 iulie 1990, când Italia și Argentina s-au întâlnit în semifinala Cupei Mondiale, contextul era delicat.

Pentru fanii din Napoli, care simțeau zilnic disprețul celor din nordul Italiei, considerați mai bogați și mai educați, a fost o alegere complicată pe cine să susțină în acea zi. Erau italieni, sigur, doar că Maradona era mai mult decât unul de-ai lor. Era chiar cel care pusese Napoli pe harta fotbalului european.

Maradona către napoletani: „Sunteți străini în propria țară!”

Înaintea meciului de pe San Paolo, Maradona a „umblat” serios la inimile napoletanilor și-a răsucit problema segregării. „Nu-mi place că acum toți le cer napoletanilor să fie italieni și să susțină echipa națională. Napoli a fost mereu marginalizat de restul Italiei. Pentru 364 de zile pe an, voi sunteți considerați străini în propria țară, iar azi vi se cere să faceți ce vor ei. Eu sunt napoletan 365 de zile pe an”, a zis argentinianul.

Declarațiile lui Maradona au ajuns în sufletele localnicilor, însă au stârnit furie în restul Italiei. De parcă nu era oricum detestat în restul țării, începând cu acel moment, „El Pibe” a devenit inamicul numărul unu al italienilor.

