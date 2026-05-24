Lia Olguța Vasilescu, anunț uriaș! Ce a decis după întâlnirea cu jucătorii și staff-ul Universității Craiova

Andrei Nicolae Publicat: 24 mai 2026, 13:02

Lia Olguța Vasilescu, în timpul unui eveniment politic / Profimedia

Lia Olguța Vasilescu, primarul din Craiova, a anunțat pe rețelele sociale că municipalitatea din Bănie va acorda sprijin financiar centrului de copii și juniori al echipei Universității. Anunțul edilului a venit la scurt timp după ce jucătorii și staff-ul oltenilor au primit titlul de cetățeni de onoare ai orașului odată cu triumfurile din campionat și Cupa României.

Universitatea Craiova a reușit un sezon de vis în care a făcut eventul, impunându-se atât în lupta la titlu, cât și în Cupa României, după o luptă cu “U” Cluj. După ce jucătorii lui Filipe Coelho au adus un titlu în Bănie după o pauză de 35 de ani, primarul Lia Olguța Vasilescu a decis să îi onoreze și să îi facă cetățeni de onoare.

Craiova, ajutor din partea primăriei după eventul câștigat

Astfel, sâmbătă, staff-ul și jucătorii echipei din Oltenia au participat la o ceremonie desfășurată la Primăria Craiovei, unde au primit distincțiile onorifice. Atunci, primarul din Craiova a ținut un discurs prin care le-a mulțumit fotbaliștilor pentru ce au realizat pentru oraș.

La scurt timp după, Lia Olguța Vasilescu a postat pe contul ei de Facebook mai multe poze de la eveniment și a făcut un anunț extrem de important pentru Universitatea Craiova. Municipalitatea craioveană va acorda sprijin financiar centrului de copii și juniori al clubului condus de Mihai Rotaru.

Componenții echipei de fotbal Universitatea Craiova și antrenorii lor au devenit, începând de astăzi (n.r. sâmbătă), cetățeni de onoare ai Craiovei, după câștigarea eventului.

Municipalitatea craioveană, care până acum nu a investit niciun leu în echipa de fotbal, va susține financiar centrul de copii și juniori, pentru a se asigura că istoria continuă și Bănia fotbalistică va avea performanțe și în viitor“, a scris primarul din Craiova pe rețelele de socializare.

Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
