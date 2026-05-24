Valeriu Iftime a vorbit la telefon cu Gigi Becali înainte de FCSB – Botoșani: “Întotdeauna bem o șampanie”

Valeriu Iftime a dezvăluit înainte de semifinala barajului de Conference League dintre FCSB și FC Botoșani că a vorbit la telefon cu omologul său de la formația roș-albastră, Gigi Becali. De asemenea, patronul moldovenilor a discutat și despre primele pe care le-a pregătit jucătorilor în cazul în care ajung în preliminariile Conference League.
FCSB și FC Botoșani se întâlnesc în această seară pe Stadionul Steaua în semifinala barajului ce poate asigura un loc în turul 2 preliminar al Conference League. Înainte de meciul din Ghencea, Valeriu Ifitme a acordat câteva declarații și a dezvăluit inclusiv că a vorbit cu Gigi Becali.
Cum a decurs dialogul dintre Valeriu Iftime și Gigi Becali
Deși nu a oferit detalii în amănunt legate de discuția lor, patronul de la FC Botoșani a spus că discuția cu latifundiarul din Pipera nu s-a rezumat doar la meciul de duminică seara.
De asemenea, Iftime s-a amuzat pe seama “înțepăturilor” dintre el și Becali din ultimele zile, finanțatorul moldovenilor numindu-i pe jucătorii de la FCSB “lăutari”, în timp ce conducătorul roș-albaștrilor l-a întrebat “Câtă şampanie ai băut?“.
“(n.r. veniți la meci?) Da. (n.r. cu domnul Becali ați vorbit?) Puțin, ieri. (n.r. v-a zis că vă așteaptă cu șampania la rece?) Întotdeauna bem o șampanie. (n.r. nu v-a ofertat vreun jucător) Nu, nici vorbă, am vorbit de alte chestiuni, nu are legătură doar cu meciul de astăzi. Era binedispus“, a povestit Iftime la fanatik.ro.
Iftime anunță: prime pentru botoșăneni din banii de la UEFA în caz de calificare
Dacă va trece de FCSB și ulterior de Dinamo în finala barajului, Iftime a promis că banii de la UEFA oferiți pentru prezența în turul 2 preliminar vor fi oferiți jucătorilor pe post de prime.
“(n.r. ce prime veți oferi jucătorilor, banii care vin de la UEFA?) Sunt niște prime interesante, dar nu pentru meciul acesta, ci pentru următorul, pentru calificare e o primă importantă. UEFA dă bani, nu rămân la mine (n.r. banii pe care îi luați de la UEFA îi dați jucătorilor) Exact“.
350.000 de euro a fost suma încasată de echipele ajunse în turul 2 preliminar Conference League în acest sezon.
FC Botoșani a avut două participări în preliminariile cupelor europene, în Europa League, iar de fiecare dată s-a oprit în turul al doilea. În 2015, moldovenii au fost înivnși de Legia Varșovia, iar în 2020 de Shkendija.
