Derapaj grosolan! Denis Alibec a înjurat copii după Chindia Târgoviște – Farul 3-3. Atacantul a răbufnit

Andrei Nicolae Publicat: 23 mai 2026, 21:29

Denis Alibec, atacantul Farului, a fost protagonistul unui moment total regretabil după remiza din manșa tur a barajului de menținere/promovare dintre Chindia Târgoviște și constănțeni, încheiat 3-3.

După meciul de lângă Turnul Chindiei, mai mulți copii de la Barca Academy, care are un centru de formare și la Târgoviște, i-au cerut fotbalistului de 35 de ani un autograf sau o poză, însă s-au lovit de un comportament ce nu își are locul nicăieri, nu doar pe gazon.

Chindia și Farul au oferit un meci nebun în prima manșă a barajului de menținere/promovare în Liga 1, la capătul căruia Alibec și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor cu un gol. Formația lui Flavius Stoican “tremură” înainte de returul de pe teren propriu, ținând cont că au avut viață extrem de grea contra celei mai slabe echipe din play-off-ul ligii secunde, care a ajuns să joace aici din cauza faptului că Steaua și FC Bihor nu au primit drept să promoveze.

După meci, jurnaliștii de la fanatik.ro au surprins un moment regretabil cu Denis Alibec în prim-plan. Mai mulți copii de la Barca Academy au încercat să obțină o poză sau un autograf de la cel mai popular jucător al constănțenilor, moment în care vârful “marinarilor” a răbufnit.

“Duceți-vă-n p**a mea, că m-ați înjurat tot meciul”, a fost mesajul plin de furie al lui Alibec, care l-a uimit și pe directorul de marketing de la Chindia, Cosmin Enache, surprins și el în videoclipul publicat de sursa citată anterior. Indiferent dacă puștii de la Barca Academy l-au înjurat sau nu pe fotbalistul de la Farul, gestul său rămâne unul lipsit de sens, ținând cont că era vorba despre niște copii.

