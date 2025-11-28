Una dintre cele mai mari țepe din istoria Barcelonei s-a retras din fotbal - Antena Sport

Barcelona a transferat mulți jucători pe sume uriașe de bani în ultimii zece ani, însă o parte dintre aceștia nu au confirmat și s-au transformat în adevărate țepe pentru gruparea catalană.

Un exemplu de țeapă este bosniacul Miralem Pjanic, fotbalist care ajungea în vara anului 2020 pe Camp Nou. Acesta era cumpărat pentru suma de 60 de milioane de euro, dar pleca gratis la doi ani distanță.

S-a retras Miralem Pjanic

Miralem Pjanic este unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria naționalei Bosniei, dar și una dintre cele mai mari țepe luate vreodată de Barcelona. Cumpărat pentru suma de 60 de milioane de euro de la Juventus, mijlocașul nu a confirmat pe Camp Nou și a plecat gratis.

După un sezon în care a dezamăgit, bosniacul a fost împrumutat în Turcia la Beșiktaș, ca mai apoi să fie cedat gratis la Sharjah FC, în Emiratele Arabe United.

Acesta a ajuns în cele din urmă la ȚSKA Moscova, însă a rămas liber de contract în vara acestui an, după doar un sezon în Rusia. Anunțul a fost făcut de presa din Italia, care a precizat că Pjanic urmează să devină impresar.