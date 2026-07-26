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Max Verstappen nu se aştepta să fie pe 2 în Ungaria: „E o surpriză să fiu pe podium. Sunt extrem-extrem de fericit”

Bogdan Stănescu Publicat: 26 iulie 2026, 18:12

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Max Verstappen nu se aştepta să fie pe 2 în Ungaria: „E o surpriză să fiu pe podium. Sunt extrem-extrem de fericit

Max Verstappen după cursa Marelui Premiu al Ungariei / captura AntenaPLAY

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Cvadruplul campion mondial Max Verstappen (28 de ani) a fost şi el luat prin surprindere de faptul că a reuşit să termine pe locul 2 cursa Marelui Premiu al Ungariei, de pe circuitul Hungaroring.

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Verstappen a terminat mult în spatele liderului Lando Norris, dar performanţa lui a fost una excepţională.

Max Verstappen, luat pe surprindere de faptul că a prins locul 2 în Ungaria!

„Este o surpriză că sunt pe podium astăzi. Startul a fost unul decent. Mai apoi însă am ajuns în spatele lui Lewis. Ceva s-a întâmplat.

Sunt extrem-extrem de fericit că am ajuns pe 2.

Pur şi simplu am văzut acolo loc în primul viraj, am venit foarte tare şi am reuşit depăşirea”, a declarat Max Verstappen la interviul de după cursa din Ungaria.

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Urmează o pauză de 3 săptămâni în Formula 1. După pauza de vară urmează Marele Premiu al Ţărilor de Jos, care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 21-23 august.

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