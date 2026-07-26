Sepsi – „U” Cluj (LIVE SCORE, 17:30). Nou-promovata caută primele puncte din noul sezon. Echipele probabile

Sepsi Sfântu Gheorghe și „U” Cluj se întâlnesc duminică după-amiaza în prima partidă a zilei contând pentru etapa a doua din Liga 1. Covăsnenii vor să obțină primele puncte din acest sezon, în timp ce „șepcile roșii” speră să repete rezultatul din meciul cu Farul, când s-au impus cu 2-1.

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Partida dintre Sepsi și „U” Cluj va avea loc de la ora 17:30 și va fi transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Sepsi – „U” Cluj (LIVE SCORE, 17:30)

La primul meci disputat după revenirea în Liga 1, Sepsi a fost învinsă la limită de Rapid în Giulești. Alex Pașcanu a fost eroul alb-vișiniilor, care s–au impus grație unui gol venit în minutul 88.

De cealaltă parte, „U” Cluj are mai multe meciuri în picioare, dată fiind participarea în cupele europene. În cel mai recent meci disputat, băieții lui Bergodi au scos un egal in-extremis cu norvegienii de la Brann în prima manșă din turul 2 preliminar Conference League, scor 2-2. În prima etapă din Liga 1, clujenii au învins Farul cu 2-1 prin golurile lui Alibek Aliev și Mouhamadou Drammeh.

Sepsi va fi gazdă în confruntarea de la Sfântu Gheorghe, însă stadionul e unul familiar și pentru „U”, care a jucat aici cu Brann, Cluj Arena fiind blocată în această perioadă de celebrul festival care are loc an de an în oraș.