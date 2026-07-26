„Am forţat o greşeală a lui Oscar” Reacţia lui Lando Norris după ce a câştigat în Ungaria, iar colegul lui a abandonat!

Lando Norris la interviul de după victoria din Ungaria / captura AntenaPLAY

Lando Norris a câştigat prima lui cursă de când a devenit campion mondial! Pilotul McLaren s-a impus în Marele Premiu al Ungariei. McLaren cu un ochi râde, cu celălalt plânge, având în vedere că Oscar Piastri a abandonat din pricina unor probleme tehnice ale monopostului său.

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A fost un weekend perfect pentru Lando Norris, care a obţinut pole-ul sâmbătă, iar duminică a reuşit să câştige cursa. A fost, de altfel, şi primul pole obţinut de el de când a devenit campion mondial.

Prima reacţie a lui Lando Norris după ce a câştigat cursa Marelui Premiu al Ungariei

La interviul de după cursă, Lando Norris şi-a manifestat speranţa că McLaren va fi la fel de competitivă şi după pauza de 3 săptămâni din Formula 1.

„Sunt obosit. Nu ştiu ce s-a întâmplat în primul tur. Tot pierdeam spatele maşinii, în primul tur, de două-trei ori.

Oscar a făcut o treabă bună, să treacă pe primul loc.