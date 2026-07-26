„Am forţat o greşeală a lui Oscar” Reacţia lui Lando Norris după ce a câştigat în Ungaria, iar colegul lui a abandonat!

Lando Norris a câştigat prima lui cursă de când a devenit campion mondial! Pilotul McLaren s-a impus în Marele Premiu al Ungariei. McLaren cu un ochi râde, cu celălalt plânge, având în vedere că Oscar Piastri a abandonat din pricina unor probleme tehnice ale monopostului său.
A fost un weekend perfect pentru Lando Norris, care a obţinut pole-ul sâmbătă, iar duminică a reuşit să câştige cursa. A fost, de altfel, şi primul pole obţinut de el de când a devenit campion mondial.
Prima reacţie a lui Lando Norris după ce a câştigat cursa Marelui Premiu al Ungariei
La interviul de după cursă, Lando Norris şi-a manifestat speranţa că McLaren va fi la fel de competitivă şi după pauza de 3 săptămâni din Formula 1.
„Sunt obosit. Nu ştiu ce s-a întâmplat în primul tur. Tot pierdeam spatele maşinii, în primul tur, de două-trei ori.
Oscar a făcut o treabă bună, să treacă pe primul loc.
Am forţat pe toată durata cursei, am forţat o greşeală a lui Oscar. Maşina a fost extraordinară. Mi-a plăcut că am putut lungi stinturile. Sunt foarte fericit să fiu iar pe locul 1.
Cred că performanţa va continua, având în vedere cât de bine m-am simţit astăzi în maşină. Vor fi momente când ne vom chinui, alte momente când maşina va fi şi mai bună. Putem câştiga curse în continuare în acest an.
Trebuie să muncim din greu. Mulţumesc echipei pentru ce am reuşit. Sunt mândru de ei (n.r: de membrii echipei)”, a declarat Lando Norris după victoria lui din Ungaria, de pe circuitul Hungaroring.
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