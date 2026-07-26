O nouă cursă în sezonul de Formula 1. Marele Premiu al Bahrainului, înlocuit

Formula 1 a confirmat faptul că va exista o nouă cursă în actualul sezon. Oficialii FIA au decis ca Marele Premiu al Bahrainului să se desfășoare în Malaysia.
Cursa va avea loc în perioada 2-4 octombrie, pe circuitul de la Sepang. Aceasta se va numi, în mod oficial, Marele Premiu al Bahrainului din Malaysia și se va vedea live în Universul Antena.
O nouă cursă în sezonul de Formula 1: Marele Premiu al Bahrainului se va desfășura în Malaysia
Marele Premiu al Bahrainului ar fi trebuit să se desfășoare la începutul sezonului, însă a fost anulat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. La fel s-a întâmplat și în cazul cursei din Arabia Saudită, care nu s-a mai desfășurat în aprilie.
Astfel, cursa din Malaysia va avea loc între Marele Premiu al Azerbaidjanului și cel din Singapore, urmând să devină a 16-a din sezon.
„Suntem încântați să confirmăm că Malaezia va găzdui Marele Premiu al Bahrainului în 2026. Încă o dată, sportul și-a demonstrat capacitatea de a se adapta, de a găsi soluții și de a livra rezultate, creând un moment interesant pentru toți cei care urmăresc Formula 1”, a transmis Stefano Domenicali, CEO și președinte al Formulei 1, conform formula1.com.
Ultima cursă care a avut loc pe circuitul din Malaysia a fost câștigată de Max Verstappen, în 2017, după ce Lewis Hamilton a plecat din pole-position. Sebastian Vettel a obținut cele mai multe victorii la Sepang, patru.
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