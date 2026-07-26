Monstruos! Cum ar arăta Real Madrid după transferuri + Ce echipă inimaginabilă de rezerve ar avea

Real Madrid a avut o campanie de mercato importantă până acum, cu transferuri precum Ibrahima Konate, de la Liverpool, Bernardo Silva, de la Manchester City, sau Marc Cucurella, luat de la Chelsea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formaţia iberică e în continuare dornică să bifeze alte mutări, iar Rodri, de la Manchester City, cât şi Yan Diomande, de la RB Leipzig, sunt ţintele clare pe care „Galacticii” le au.

Real Madrid e gata să-şi facă un lot stelar pentru a întrerupe dominaţia Barcelonei

Jose Mourinho l-a înlocuit pe Alvaro Arbeloa în această vară şi Florentino Perez e dornic să-i facă toate poftele tehnicianului lusitan. Cei de la Real Madrid au pierdut duelul cu Barcelona în ultimii doi ani, iar acum vor să fie siguri că situaţia se va schimba.

Prima ţintă a fost întărirea apărării, acolo de unde au plecat mai mulţi jucători importanţi, precum Dani Carvajal, Fran Garcia sau David Alaba. Conducătorii grupării spaniole au reacţionat repede şi Marc Cucurella, plus Ibrahima Konate, au ajuns pe Santiago Bernabeu pentru a umple golurile lăsate de plecări.

Acum, pe lista priorităţilor au intrat Rodri, de la Manchester City, şi Yan Diomande, de la RB Leipzig, iar transferurile celor doi ar urma să coste peste 200 de milioane de euro, negocierile fiind în curs de mai multe săptămâni.