Monstruos! Cum ar arăta Real Madrid după transferuri + Ce echipă inimaginabilă de rezerve ar avea

Real Madrid a avut o campanie de mercato importantă până acum, cu transferuri precum Ibrahima Konate, de la Liverpool, Bernardo Silva, de la Manchester City, sau Marc Cucurella, luat de la Chelsea.
Formaţia iberică e în continuare dornică să bifeze alte mutări, iar Rodri, de la Manchester City, cât şi Yan Diomande, de la RB Leipzig, sunt ţintele clare pe care „Galacticii” le au.
Real Madrid e gata să-şi facă un lot stelar pentru a întrerupe dominaţia Barcelonei
Jose Mourinho l-a înlocuit pe Alvaro Arbeloa în această vară şi Florentino Perez e dornic să-i facă toate poftele tehnicianului lusitan. Cei de la Real Madrid au pierdut duelul cu Barcelona în ultimii doi ani, iar acum vor să fie siguri că situaţia se va schimba.
Prima ţintă a fost întărirea apărării, acolo de unde au plecat mai mulţi jucători importanţi, precum Dani Carvajal, Fran Garcia sau David Alaba. Conducătorii grupării spaniole au reacţionat repede şi Marc Cucurella, plus Ibrahima Konate, au ajuns pe Santiago Bernabeu pentru a umple golurile lăsate de plecări.
Acum, pe lista priorităţilor au intrat Rodri, de la Manchester City, şi Yan Diomande, de la RB Leipzig, iar transferurile celor doi ar urma să coste peste 200 de milioane de euro, negocierile fiind în curs de mai multe săptămâni.
Jucătorii de la Real Madrid care ar putea pleca
Dacă Florentino Perez o să reuşească să bifeze toate transferurile dorite, atunci o să fie nevoie şi de alte plecări. Se pare că doi dintre puştii foarte talentaţi, Franco Mastantuono şi Endrick, ar putea fi nevoiţi să-şi caute echipe noi.
De asemenea, se pare că sunt discuţii din ce în ce mai intense cu privire la posibile plecări din linia mediană, iar numele vehiculate sunt Aurelian Tchouameni, dar şi Eduardo Camavinga, ambii fiind doriţi în campionatul Angliei.
Cum ar putea arăta Real Madrid după transferurile dorite de Jose Mourinho
🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid potential XI for the 2026/27 season! 💫 pic.twitter.com/7Ch3jXrrei
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 25, 2026
Real Madrid XI: Courtois – Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella – Rodri, Valverde, Bellingham – Diomande, Mbappe, Vinicius
Interesant este că şi echipa de rezerve ar arăta impresionat, acolo unde nu intră Endrick, Mastantuono sau Brahim Diaz.
Real Madrid rezerve XI: Lunin – Dumfries, Rudiger, Militao, Carreras – Tchouameni, Camavinga, Guler – Bernardo, Garcia, Rodrygo
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