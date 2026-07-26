Home | Fotbal | La Liga | Monstruos! Cum ar arăta Real Madrid după transferuri + Ce echipă inimaginabilă de rezerve ar avea

Monstruos! Cum ar arăta Real Madrid după transferuri + Ce echipă inimaginabilă de rezerve ar avea

Mihai Alecu Publicat: 26 iulie 2026, 17:47

Comentarii
Monstruos! Cum ar arăta Real Madrid după transferuri + Ce echipă inimaginabilă de rezerve ar avea

Real Madrid ar urma să aibă o echipă stelară. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Real Madrid a avut o campanie de mercato importantă până acum, cu transferuri precum Ibrahima Konate, de la Liverpool, Bernardo Silva, de la Manchester City, sau Marc Cucurella, luat de la Chelsea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formaţia iberică e în continuare dornică să bifeze alte mutări, iar Rodri, de la Manchester City, cât şi Yan Diomande, de la RB Leipzig, sunt ţintele clare pe care „Galacticii” le au.

Real Madrid e gata să-şi facă un lot stelar pentru a întrerupe dominaţia Barcelonei

Jose Mourinho l-a înlocuit pe Alvaro Arbeloa în această vară şi Florentino Perez e dornic să-i facă toate poftele tehnicianului lusitan. Cei de la Real Madrid au pierdut duelul cu Barcelona în ultimii doi ani, iar acum vor să fie siguri că situaţia se va schimba.

Prima ţintă a fost întărirea apărării, acolo de unde au plecat mai mulţi jucători importanţi, precum Dani Carvajal, Fran Garcia sau David Alaba. Conducătorii grupării spaniole au reacţionat repede şi Marc Cucurella, plus Ibrahima Konate, au ajuns pe Santiago Bernabeu pentru a umple golurile lăsate de plecări.

Acum, pe lista priorităţilor au intrat Rodri, de la Manchester City, şi Yan Diomande, de la RB Leipzig, iar transferurile celor doi ar urma să coste peste 200 de milioane de euro, negocierile fiind în curs de mai multe săptămâni.

Reclamă
Reclamă

Jucătorii de la Real Madrid care ar putea pleca

Dacă Florentino Perez o să reuşească să bifeze toate transferurile dorite, atunci o să fie nevoie şi de alte plecări. Se pare că doi dintre puştii foarte talentaţi, Franco Mastantuono şi Endrick, ar putea fi nevoiţi să-şi caute echipe noi.

De asemenea, se pare că sunt discuţii din ce în ce mai intense cu privire la posibile plecări din linia mediană, iar numele vehiculate sunt Aurelian Tchouameni, dar şi Eduardo Camavinga, ambii fiind doriţi în campionatul Angliei.

Cum ar putea arăta Real Madrid după transferurile dorite de Jose Mourinho

Jandarmii au oprit-o pentru un "bagaj suspect". Atunci, iubitul ei a îngenuncheat și a cerut-o de soțieJandarmii au oprit-o pentru un "bagaj suspect". Atunci, iubitul ei a îngenuncheat și a cerut-o de soție
Reclamă

Real Madrid XI: Courtois – Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella – Rodri, Valverde, Bellingham – Diomande, Mbappe, Vinicius

Interesant este că şi echipa de rezerve ar arăta impresionat, acolo unde nu intră Endrick, Mastantuono sau Brahim Diaz.

Real Madrid rezerve XI: Lunin – Dumfries, Rudiger, Militao, Carreras – Tchouameni, Camavinga, Guler – Bernardo, Garcia, Rodrygo

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Locul de poveste din Europa unde vinul e mai ieftin decât o cafea. La cină, turiştii au parte de o surpriză
Observator
Locul de poveste din Europa unde vinul e mai ieftin decât o cafea. La cină, turiştii au parte de o surpriză
Suporterul lui Dinamo care a aruncat cu bere în Anzor, interdicție un an pe stadion!
Fanatik.ro
Suporterul lui Dinamo care a aruncat cu bere în Anzor, interdicție un an pe stadion!
19:55

Norris excepțional, McLaren revine în joc
19:39

Gigi Becali l-a cerut afară din echipă, dar e titular! Surprize pe bandă rulantă în tabăra FCSB-ului
19:25

Sepsi – „U” Cluj 1-0. Primul eşec pentru Cristiano Bergodi în campionat
19:25

Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roș-albaștrii țintesc a doua victorie a sezonului. Echipele de start
18:41

CCA a reacţionat, după ce Dinamo şi Universitatea Craiova s-au plâns de o problemă în derby! Precizările făcute
18:35

NEWS ALERTReal Madrid a bătut palma pentru transferul lui Yan Diomande de la RB Leipzig. PSG a pierdut lupta cu „Galacticii”
Vezi toate știrile
1 FotoSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal 2 Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova 3 Florin Prunea, derapaj rasist! Ce a putut spune despre un jucător din derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 4 Florin Maxim s-a enervat după înfrângerea cu Farul! Nu i-a menajat pe constănţeni: „Eraţi la un pas să retrogradaţi” 5 Lovitură pentru Lewis Hamilton! Pilotul Ferrari, „retrogradat” din grilă în MP al Ungariei. Antonelli, penalizat și el 6 Primul jucător care e OUT de la Universitatea Craiova, după umilința cu Dinamo. Decizia luată de conducerea oltenilor
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă