PSG, fără discuţii: preţul uriaş stabilit pentru starul dorit de Liverpool

Unul dintre jucătorii de la PSG care ar putea să facă obiectul unui transfer spectaculos în această vară, Bradley Barcola, a aflat ce preţ i-a stabilit formaţia franceză.

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Atacantul de bandă a reuşit să fie un fotbalist important în angrenajul lui Luis Enrique, unul care a izbutit în ultimii 2 ani să câştige Liga Campionilor de fiecare dată, iar prestaţiile sale au adus un interes important din partea unor formaţii de top din Regat.

Bradley Barcola are un preţ uriaş stabilit de cei de la PSG

Cei de la Liverpool ar fi foarte interesaţi de transferul lui Bradley Barcola, însă momentan nu a existat un acord între cluburi pentru trecerea sa în Anglia. PSG ar fi fost dispusă în startul perioadei de mercato să-l lase pe jucătorul din Hexagon să plece, însă în cele din urmă se pare că Luis Enrique s-ar fi răzgândit şi nu vrea să-l piardă pe atacant.

Şefii formaţiei de pe Parc des Princes au aflat de dorinţa tehnicianului iberic şi în acest sens au stabilit un preţ prohibitiv pentru Bradley Barcola. Francezii au analizat transferurile întâmplate în Premier League, în speţă cel al lui Morgan Rodgers, de la Aston Villa la Chelsea, pentru 137 de milioane de euro, cât şi cel al lui Eliott Anderson de la Nottingham Forrest la Manchester City, pentru 135 de milioane de euro, iar concluzia a fost clară.

Cei de la PSG consideră că Barcola este mai valoros faţă de cei doi jucători prezentaţi mai sus şi tocmai de asta vor să obţină 170 de milioane de euro pentru a-l lăsa să plece, notează jurnalistul Ben Jacobs.