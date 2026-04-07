Cum a ajuns Formula 1 în impas

În noiembrie 2019, după aproape un an de consultări cu sponsorii, echipele și experți în sustenabilitate, șefii Formulei 1 au anunțat un obiectiv ambițios: competiția să ajungă, până în 2030, să nu mai contribuie net la încălzirea globală. ”Carbon Net Zero” nu înseamnă însă că motoarele nu mai emit CO₂ sau zero poluare locală. Înseamnă doar că impactul total este compensat. Nu e „zero emisii”, ci „impact climatic net zero”.

Cum se aplică în Formula 1

Emisiile în sine ale monoposturilor nu sunt principala problemă. Sursele importante de emisii în F1 sunt transportul global (avioane, camioane), logistica, fabricile și tunelurile de vânt, evenimente cu fanii. Acestea reprezintă 70–80% din amprenta totală de carbon a competiției.

Pentru a înțelege cum a ajuns Formula 1 în acest impas, trebuie să înțelegem contextul politic din perioada în care au fost elaborate respectivele reglementări. Nu doar în F1, ci în întreaga industrie auto. În 2019, criza adusă de pandemia Covid, evident, nu exista. Guvernele făceau presiuni pentru ca, începând din 2030, să nu mai fie comercializate mașini noi cu motoare pe benzină. Vânzările de vehicule electrice creșteau și erau încurajate. Formula 1 trebuia să analizeze modul în care putea rămâne „relevantă” în această lume nouă și a acționat în cel mai bun mod pe care l-a considerat posibil atunci.

În primii ani, totul a mers foarte bine

În prima fază, chiar și până la a schimba drastic regulamentul, reducerea amprentei de carbon a mers foarte bine. Până la sfârșitul anului 2024, F1 înregistrase o reducere de 26% a amprentei sale de carbon față de nivelul de referință din 2018, depășind jumătatea drumului către obiectivul său de reducere cu cel puțin 50%.

Competiția își redusese deja amprenta de la 228.793 tone CO2 emis în 2018 la 168.720 tCO2e în 2024.