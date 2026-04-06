Bilele albe și cele negre ale schimbării de reguli. Analiza lui Adrian Georgescu

Noile reguli care au intrat în vigoare în 2026 au împărțit lumea Formulei 1 în tabere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe de-o parte, e cumva normal ca pozițiile să se împartă după cât de favorizați (sau de defavorizați) sunt respectivii de aplicarea acestor norme. E limpede de ce Toto Wolff, George Russell sau chiar Hamilton apreciază acest nou stil de racing. E, de asemenea, logic, ca Verstappen și Lando Norris să simtă frustrare față de niște condiții care le diminuează șansele la victorii.

Să spunem, însă, că majoritatea piloților și a publicului se opun acestor reguli și că doresc o reevaluare a lor.

Care sunt efectele pozitive

Să vedem însă efectele pozitive ale schimbărilor. Primul: numărul depășirilor a crescut cu aproximativ 150%. A fost unul dintre obiectivele declarate ale FIA pentru dinamizarea întrecerilor. Aproape toate aceste depășiri s-au produs însă prin defazările între nivelurile de încărcare a bateriei ale piloților. A apărut ceea ce este denumit ”yo yo racing”: pilotul depășit are suficientă energie electrică încât să revină și să depășească la rândul lui.

Cel de-al doilea efect pozitiv al noului regulament, după diminuarea efectului de sol, a fost că siajul turbulent al mașinilor a fost diminuat. Astfel, un monopost poate sta mai mult timp în urma altuia fără ca acest fapt să ducă la uzarea anvelopelor. O altă posibilă urmare rămâne să fie verificată. Anume, vizibilitatea în timpul curselor pe ud se va îmbunătăți.

Care sunt efectele negative

Potrivit unei sinteze publicate de The Race, FIA se concentrează asupra a șase direcții. Să le trecem în revistă.