Un fost campion mondial din Formula 1 a văzut-o pe Aston Martin și a dat verdictul: “Adrian Newey e ca Moise”

Damon Hill, campionul mondial din Formula 1 din 1996, a analizat situația celor de la Aston Martin, echipă care nu avut startul de sezon dorit în noul sezon marcat de schimbarea radicală a regulamentului. Fostul pilot de la Williams și-a arătat încrederea imensă pe care o are în Adrian Newey, oficialul echipei britanice care a ieșit recent din funcția de șef al constructorilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aston Martin se anunța a fi o nouă forță înainte de startul noului sezon din Formula 1, însă rezultatele din primele trei etape demonstrează până acum contrariul. Fernando Alonso și Lance Stroll nu au niciun punct după cursele din Australia, China și Japonia, iar frustrările lor legate de monopostul bbritanic au ieșit la iveală.

Adrian Newey, “arhitectul” în care Damon Hill își pune încrederea

Mașina Aston Martin a prezentat mai multe probleme, însă cea care a ieșit cea mai mult în evidență a fost legată de vibrațiile resimțite de piloți din cauza motorului. Această problemă l-a făcut pe Alonso să recunoască faptul că în timpul cursei din Shanghai a avut un moment în care nu își mai putea simțea mâinile și picioarele.

Deși situația de la Silverstone nu pare una “roz”, Damon Hill și-a arătat încrederea că lucrurile se vor îndrepta în bine, bazându-se pe Adrian Newey, unul dintre cei mai mari ingineri din istoria “Marelui Circ”. Cei doi au colaborat la Williams, atunci când britanicul a cucerit titlul mondial în dauna lui Michael Schumacher.

“E puțin probabil că ce face el nu funcționează. Ceva va apărea din dorința de a merge în direcția aceea, dar va dura. Va trebui să vedem dacă pur și simplu sunt prea multe probleme, dar eu am încredere.