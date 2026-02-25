Șeful Formulei 1, verdict despre posibilele retrageri ale lui Lewis Hamilton și Fernando Alonso: "Să fiu sincer" - Antena Sport

Închide meniul
Șeful Formulei 1, verdict despre posibilele retrageri ale lui Lewis Hamilton și Fernando Alonso: “Să fiu sincer”

Andrei Nicolae Publicat: 25 februarie 2026, 20:23

Fernando Alonso - Lewis Hamilton / Colaj Profimedia

Lewis Hamilton (41 ani) și Fernando Alonso (44 ani) sunt veteranii din Formula 1, iar în jurul lor au început să apară zvonuri legate de retragerea din “Marele Circ”. Recent, directorul executiv al F1, Stefano Domenicali, a vorbit despre posibilitatea ca acest scenariu să se întâmple la finalul anului 2026, iar italianul s-a arătat reticent.

Hamilton și Alonso sunt două dintre cele mai importante figuri din istoria Formulei 1, ambii fiind multipli campioni mondiali în “Marele Circ”. Carierele celor doi se apropie însă de final, iar deși niciunul nu a anunțat că sezonul 2026 va fi ultimul pentru ei, au început să circule zvonuri în acest sens.

Domenicali nu crede în retragerile lui Hamilton și Alonso

Pus în fața acestui scenariu, Stefano Domenicali a declarat că nu crede și nici nu speră ca cele două legende să își ia “adio” de pe grila din F1. Ulterior, italianul a spus că și în cazul în care acest lucru se va întâmpla, sportul ar putea să se reinventeze prin intermediul piloților mai tineri.

Sunt giganți în F1, figuri foarte importante. Evident, amândoi au diferite provocări și oportunități, dar cred dacă ar putea să se retragă anul ăsta? Am dubii, pentru că sunt luptători și au arătat asta, dacă au o combinație bună între mașină și echipă, cu siguranță se vor lupta mai mult.

Să fiu sincer, nu îi văd să se retragă. Sper să am dreptate, sunt piese importante pentru F1. În orice caz, F1 a fost mereu entuziasmantă. Deci, în primul rând, nu cred că se vor retrage și în al doilea rând, sper să nu o facă.

Dacă se întâmplă, ceea ce mă îndoiesc, atunci noua generație de piloți va capta atenția rapid, pentru că modul în care oamenii se conectează cu publicul e diferit în aceste zile“, a spus oficialul de la conducerea Formula 1, potrivit marca.com.

Dacă Hamilton nu a spus nimic despre viitorul său în F1, Alonso a dezvăluit în trecut că ce va face în acest sport va depinde de modul în care se prezintă noul monopost Aston Martin în 2026 odată cu schimbarea radicală a regulamentului. În discuțiile legate de retragere a intrat și Max Verstappen, după o serie de declarații în care a specificat că “este aproape de final”.

Noul sezon din Formula 1 va fi transmis în exclusivitate în Universul Antena. “Marele Circ” începe cu Marele Premiu al Australiei, care va avea loc în weekend-ul 6-8 martie.

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

