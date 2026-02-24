Max Verstappen, anunţ despre viitorul său în F1: "Sunt aproape de final". Dezăluirea olandezului: "Poate sună dramatic" - Antena Sport

Max Verstappen, de patru ori campion mondial în Formula 1, a anunţat că este aproape de finalul carierei sale în “Marele Circ”. În vârstă de 28 de ani, pilotul celor de la Red Bull a recunoscut că nu îşi doreşte să aibă o carieră foarte lungă în Formula 1. Nici regulile noi, introduse în 2026, nu îl conving pe olandez să continue pentru o perioadă lungă de timp.

Invitat în cadrul unui podcast, Max Verstappen a declarat că îi va fi foarte uşor să lase în urmă cariera sa din Formula 1, în condiţiile în care este implicat şi în alte proiecte. De asemenea, olandezul vrea să se bucure şi mai mult de ce are de oferit viaţa, dar şi de momentele pe care le poate petrece alături de familie.

Max Verstappen se gândeşte la retragere: “Nu vreau să petrec 25 de ani pilotând o maşină”

“Cu siguranţă sunt aproape de finalul carierei. Aş spune că noul regulament nu ajută când mă gândesc să îmi prelungesc cariera în Formula 1, dar nu contează. Sunt fericit cu traiectoria mea, pot lăsa uşor totul în urmă. Mai am şi alte proiecte.

Cui îi pasă când ai 60 sau 70 de ani că ai câştigat 4 sau 10 titluri? Îmbătrânesc şi prefer să petrec timp cu familia înainte ca ei să se ducă. E ceva ce am realizat cu timpul. Am fost recent la schi cu câţiva prieteni buni şi cu familia mea şi am realizat că e fantastic să petreci câteva zile împreună, să apreciezi ce îţi oferă viaţa.

Vreau să îmi trăiesc viaţa. Trăieşti o singură dată, iar eu nu vreau să petrec 25 de ani pilotând o maşină. Vreau să apreciez tot ce oferă viaţa. Poate suna dramatic, dar nu vrea să trăiesc doar ca să pilotez”, a declarat Max Verstappen, în cadrul podcastului Up To Speed.