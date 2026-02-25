Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Christian Horner, la 6 luni după demiterea de la Red Bull: "Nu cred că ei au vreo vină în acest sens" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Christian Horner, la 6 luni după demiterea de la Red Bull: “Nu cred că ei au vreo vină în acest sens”

Christian Horner, la 6 luni după demiterea de la Red Bull: “Nu cred că ei au vreo vină în acest sens”

Dan Roșu Publicat: 25 februarie 2026, 8:41

Comentarii
Christian Horner, la 6 luni după demiterea de la Red Bull: Nu cred că ei au vreo vină în acest sens

Christian Horner, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

La şase luni după ce a fost concediat de Red Bull Racing, Christian Horner afirmă, în emisiunea „Drive to survive” care va fi difuzată vineri, că Max Verstappen şi anturajul său „nu sunt responsabili” pentru demiterea sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Tatăl său nu a fost niciodată cel mai mare fan al meu. M-a criticat deseori. Dar nu cred că ei au vreo vină în acest sens”, estimează cel care a condus echipa timp de douăzeci de ani.

Christian Horner, interviu la 6 luni după demiterea de la Red Bull

Horner, pentru care pilula încă nu a trecut – „Simt o pierdere reală şi o mare durere. Totul s-a întâmplat atât de brusc. Nu am avut ocazia să-mi iau rămas bun cum se cuvine” –, decizia de a-l concedia a fost „luată de Oliver Mintzlaff (şeful Red Bull), la recomandarea lui Helmut Marko (pe atunci consilier al echipei). Cred că lucrurile s-au schimbat în cadrul companiei, în cadrul grupului. După moartea lui Dietrich Mateschitz (fondatorul mărcii austriece), cred că s-a considerat că aveam poate prea multă putere.”

„Am dat întotdeauna tot ce am avut mai bun pentru echipa mea, pentru persoanele pe care le reprezentam. Dar performanţele mele din acest an (2025) nu au fost la fel de bune ca în anii precedenţi”, constată Christian Horner.

Rezulta departe de aşteptările de la momentul plecării sale (Verstappen pe locul 3, Tsunoda pe locul 17 şi locul 4 în clasamentul constructorilor), care au dus direct la concedierea sa.

Reclamă
Reclamă

„Nu mi-aş fi imaginat niciodată că voi ajunge în această situaţie”, adaugă britanicul. „Inevitabil, prima reacţie în faţa unei astfel de nedreptăţi este să-ţi spui: «Să se ducă naibii!» Mi s-a luat ceva ce nu am ales, ceva foarte preţios pentru mine” .

În timpul petrecut la Red Bull, Horner a supervizat 124 de victorii în Marele Premiu, opt titluri de campion mondial al piloţilor (patru pentru Max Verstappen şi patru pentru Sebastian Vettel) şi şase titluri de campion mondial al constructorilor.

 

Oraşul în care autoturismele abandonate sufocă parcările. "Zici că e cimitir de maşini"Oraşul în care autoturismele abandonate sufocă parcările. "Zici că e cimitir de maşini"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Observator
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte”
Fanatik.ro
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte”
12:01
Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată”
11:42
Proiect spectaculos de peste 13 milioane de euro la Cluj Arena
11:38
Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește”
11:25
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open
11:23
Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare
11:19
Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 FotoAlegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele