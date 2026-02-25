Christian Horner, la 6 luni după demiterea de la Red Bull: "Nu cred că ei au vreo vină în acest sens" - Antena Sport

La şase luni după ce a fost concediat de Red Bull Racing, Christian Horner afirmă, în emisiunea „Drive to survive” care va fi difuzată vineri, că Max Verstappen şi anturajul său „nu sunt responsabili” pentru demiterea sa.

„Tatăl său nu a fost niciodată cel mai mare fan al meu. M-a criticat deseori. Dar nu cred că ei au vreo vină în acest sens”, estimează cel care a condus echipa timp de douăzeci de ani.

Christian Horner, interviu la 6 luni după demiterea de la Red Bull

Horner, pentru care pilula încă nu a trecut – „Simt o pierdere reală şi o mare durere. Totul s-a întâmplat atât de brusc. Nu am avut ocazia să-mi iau rămas bun cum se cuvine” –, decizia de a-l concedia a fost „luată de Oliver Mintzlaff (şeful Red Bull), la recomandarea lui Helmut Marko (pe atunci consilier al echipei). Cred că lucrurile s-au schimbat în cadrul companiei, în cadrul grupului. După moartea lui Dietrich Mateschitz (fondatorul mărcii austriece), cred că s-a considerat că aveam poate prea multă putere.”

„Am dat întotdeauna tot ce am avut mai bun pentru echipa mea, pentru persoanele pe care le reprezentam. Dar performanţele mele din acest an (2025) nu au fost la fel de bune ca în anii precedenţi”, constată Christian Horner.

Rezulta departe de aşteptările de la momentul plecării sale (Verstappen pe locul 3, Tsunoda pe locul 17 şi locul 4 în clasamentul constructorilor), care au dus direct la concedierea sa.