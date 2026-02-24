Ultimele controverse înaintea începerii sezonului! Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Până la începerea sezonului, mai sunt de lămurit două probleme spinoase, care țin de regulamentul tehnic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prea aproape de Formula E

Prima problemă din F1 vine din ponderea prea mare a puterii electrice față de cea obținută prin ardere internă. Aceasta este, în prezent, cam 53%-47%. Puterea electrică a crescut de aproape trei ori față de anul trecut, de la 120 kW la 350 kW. Prin dispariția MGU-H, care folosea căldura gazelor de eșapament pentru a crea energie electrică. Acum, această energie electrică e creată doar prin intermediul MGU-K, adică prin energia recuperată din frânare.

În primul rând, încă nu există nicio metodă posibilă, astfel încât, la start, pilotul să aibă la dispoziție întreaga putere electrică. Pe care, oricum, nu o poate folosi decât după ce atinge viteza de 50 kilometri pe oră. În al doilea rând, nimeni nu se poate baza pe boost-ul electric pe tot parcursul turului, fără o recuperare completă a energiei. Astfel, chiar și în acea fază în care piloții ar trebui să apese la maximum pe accelerație, unii ar fi nevoiți să încarce bateria prin diverse metode care presupun încetinirea. Deficitul energetic va fi amplificat în funcție de configurația pistei și mai ales de lungimea liniei drepte.

Pe anumite trasee, problema e grea

În prezent,există îngrijorări pentru ce se va întâmpla în prima cursă, cea de la Melbourne, din 8 martie. O problemă și mai mare problemă se anunță cea de-a doua cursă, cea din China, din 15 martie. Traseul are două linii drepte destul de lungi, care vor necesita un ”push” electric. Pe zona virajată, mașinile trebuie să recupereze energie, dar energia electrică nu se poate acumula suficient pentru a alimenta linia dreaptă imediat următoare. Ca urmare, piloții vor trebui să facă un management foarte agresiv al bateriei — lift-and-coast, super clipping etc. — pentru a evita să rămână fără electric pe liniile drepte.

Care e Planul B?

Ca urmare, se discută un Plan B. Anume, un compromis privind o reducere între 15% și 30% a puterii electrice maxime Cei de la Mercedes – considerați cei mai eficienți în ceea ce privește partea electrică – consideră că o putere maximă electrică 300 kW (în loc de 350 kW) ar fi un compromis bun. Alte formații ar dori să o reducă și mai mult, până la 200 kW. De pildă, cei de la Aston Martin sau Williams, care, se spune, au mari probleme în această zonă.