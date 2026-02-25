Calendarul Formula 1 2026! Sezonul începe cu Marele Premiu al Australiei, LIVE în Universul Antena - Antena Sport

Închide meniul
Calendarul Formula 1 2026! Sezonul începe cu Marele Premiu al Australiei, LIVE în Universul Antena

25 februarie 2026, 17:20

Charles Leclerc, în timpul testelor din Bahrain / Profimedia

Suntem din ce în ce mai aproape de startul noului sezon din Formula 1. Ultimele teste din Bahrain s-au încheiat, iar toată lumea îşi îndreaptă atenţia către Albert Park Circuit din Melbourne, acolo unde va avea loc primul Grand Prix al sezonului.

Marele Premiu al Australiei va avea loc în perioada 6-8 martie şi va fi transmis exclusiv în România în Universul Antena.

Calendarul Formula 1 2026! 24 de Grand Prix-uri şi 6 week-end-uri de sprint

Sezonul 2026 din Formula 1 începe pe 6 martie, în Australia, şi se va încheia pe 6 decembrie, în Abu Dhabi. Şi anul 2026 va avea 24 de etape. Dintre acestea, şase etape vor avea incluse curse de sprint.

Prima cursă de sprint a sezonului va avea loc în China, în week-end-ul 13-15 martie, urmând ca ultima să aibă loc în Singapore, în perioada 9-11 octombrie.

Monoposturile din 2026 la testele din Bahrain / Profimedia
Monoposturile din 2026 la testele din Bahrain / Profimedia

O noutate în acest sezon este legată de Marele Premiu al Canadei. Dacă în ultimii ani, Grand Prix-urile de pe Circuitul Gilles Villeneuve din Montreal au avut loc în luna iunie, Marele Premiu al Canadei se va desfăşura anul acesta în perioada 22-24 mai.

O altă schimbare este planificată pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului. Week-end-ul de la Baku se va desfăşura joi, vineri şi sâmbătă, în perioada 25-27 septembrie, deoarece data de 27 septembrie este declarată zi de vacanţă în Azerbaidjan în memoria celor care şi-au pierdut viaţa în războiul Nagorno-Karabakh, un conflict dintre ţara în cauză şi Armenia.

Calendarul Formulei 1 în 2026

  • Marele Premiu al Australiei (6-8 martie)
  • Marele Premiu al Chinei (13-15 martie)
  • Marele Premiu al Japoniei (27-29 martie)
  • Marele Premiu al Bahrainului (20-12 aprilie)
  • Marele Premiu al Arabiei Saudite (17-19 aprilie)
  • Marele Premiu de la Miami (01-03 mai)
  • Marele Premiu al Canadei (22-24 mai)
  • Marele Premiu de la Monaco (05-07 iunie)
  • Marele Premiu al Spaniei (12-14 iunie)
  • Marele Premiu al Austriei (26-28 iunie)
  • Marele Premiu al Marii Britanii (3-5 iulie)
  • Marele Premiu al Belgiei (17-19 iulie)
  • Marele Premiu al Ungariei (24-26 iulie)
  • Marele Premiu al Olandei (21-23 august)
  • Marele Premiu al Italiei (4-6 septembrie)
  • Marele Premiu al Spaniei (11-13 septembrie)
  • Marele Premiu al Azerbaidjanului (24-26 septembrie)
  • Marele Premiu din Singapore (9-11 octombrie)
  • Marele Premiu al Statelor Unite (23-25 octombrie)
  • Marele Premiu al Mexicului (30 octombrie – 1 noiembrie)
  • Marele Premiu al Braziliei (6-8 noiembrie)
  • Marele Premiu din Las Vegas (19-21 noiembrie)
  • Marele Premiu al Qatarului (27-29 noiembrie)
  • Marele Premiu de la Abu Dhabi (4-6 decembrie)

Calendarul curselor de sprint din Formula 1 în 2026

  • Marele Premiu al Chinei (13-15 martie)
  • Marele Premiu de la Miami (01-03 mai)
  • Marele Premiu al Canadei (22-24 mai)
  • Marele Premiu al Marii Britanii (3-5 iulie)
  • Marele Premiu al Olandei (21-23 august)
  • Marele Premiu din Singapore (9-11 octombrie)
