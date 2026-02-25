Calendarul Formula 1 2026! Sezonul începe cu Marele Premiu al Australiei, LIVE în Universul Antena - Antena Sport

Suntem din ce în ce mai aproape de startul noului sezon din Formula 1. Ultimele teste din Bahrain s-au încheiat, iar toată lumea îşi îndreaptă atenţia către Albert Park Circuit din Melbourne, acolo unde va avea loc primul Grand Prix al sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marele Premiu al Australiei va avea loc în perioada 6-8 martie şi va fi transmis exclusiv în România în Universul Antena.

Calendarul Formula 1 2026! 24 de Grand Prix-uri şi 6 week-end-uri de sprint

Sezonul 2026 din Formula 1 începe pe 6 martie, în Australia, şi se va încheia pe 6 decembrie, în Abu Dhabi. Şi anul 2026 va avea 24 de etape. Dintre acestea, şase etape vor avea incluse curse de sprint.

Prima cursă de sprint a sezonului va avea loc în China, în week-end-ul 13-15 martie, urmând ca ultima să aibă loc în Singapore, în perioada 9-11 octombrie.

O noutate în acest sezon este legată de Marele Premiu al Canadei. Dacă în ultimii ani, Grand Prix-urile de pe Circuitul Gilles Villeneuve din Montreal au avut loc în luna iunie, Marele Premiu al Canadei se va desfăşura anul acesta în perioada 22-24 mai.