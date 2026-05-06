România – China 1-2 e ACUM, în AntenaPLAY. Victorie uriaşă pentru Eduard Ionescu la Campionatele Mondiale pe echipe

România va întâlni China, în optimile de finală ale tabloului masculin al Campionatelor Mondiale pe echipe. Partida de la Londra va începe la ora 12:00 şi va fi LIVE în AntenaPLAY.
Pentru a ajunge în optimi, România a eliminat Polonia, cu 3-2. Iulian Chiriţă a adus 2 dintre cele 3 succese ale tricolorilor, celălalt fiind obţinut de Ovidiu Ionescu.
Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici meciurile României de la Campionatele Mondiale
România – China 1-2
Update 13:38: Începe meciul dintre Eduard Ionescu şi Wang Chuqin.
Update 13:35: Lin Shidong a câştigat şi al treilea set şi meciul cu Ovidiu Ionescu, 9-11, 6-11, 4-11.
Update 13:27: Lin Shidong a câştigat şi al doilea set, cu 11-6.
Update 13:17: Lin Shidong a câştigat primul set, cu 11-9.
Update 13:06: A început meciul dintre Ovidiu Ionescu şi Lin Shidong.
Update 13:01: Wang Chuqin se impune cu 3-0 şi China egalează România, 1-1.
Update 12:53: Numărul 1 mondial conduce cu 2-0 la seturi.
Update 12:46: Iulian Chiriţă a pierdut primul set, 5-11.
Update 12:38: Urmează meciul dintre Iulian Chiriţă şi numărul unu mondial, Wang Chuqin.
Update 12:32: Eduard Ionescu obţine una dintre victoriile carierei, 3-0 cu Liang Jingkun (locul 21 mondial). România conduce cu 1-0.
Update 12:24: Eduard Ionescu a câştigat şi al doilea set, 11-7.
Update 12:16: Eduard Ionescu a câştigat primul set al meciului.
Update 12:10: În primul meci, se vor întâlni Eduard Ionescu şi Liang Jingkun.
Update 12:00: În curând va începe meciul dintre România şi China.
Ştirea iniţială.
Înainte de meciul cu Polonia, tricolorii au acces pe tabloul principal din grupa 9 din Stage 1B. După 3-0 cu Benin şi Argentina, România s-a impus cu 3-1 în faţa echipei din Peru, într-o formulă în care Andrei Istrate şi Darius Movileanu au bifat prima apariţie la ediţia din Londra.
Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu şi Andrei Istrate reprezintă lotul României, care e condus de Andrei Filimon.
Campionatul Mondial Londra 2026 reuneşte 64 de echipe masculine și 64 de echipe feminine din întreaga lume, între 28 aprilie – 10 mai. E o ediție aniversară, care marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale și 100 de ani de la constituirea ITTF și a FRTM.
- Eduard Ionescu a obţinut una dintre victoriile carierei, 3-0 cu chinezul Liang Jingkun, la Campionatele Mondiale
- Echipele României, în optimile Campionatelor Mondiale
- România, încă o victorie la Campionatele Mondiale pe echipe şi calificare în runda următoare
- Victorie uriaşă pentru echipa României la Campionatele Mondiale: 3-2 cu Coreea de Sud
- România – China 0-3, la Campionatele Mondiale pe echipe