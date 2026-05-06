Home | Tenis de masă | România – China 1-2 e ACUM, în AntenaPLAY. Victorie uriaşă pentru Eduard Ionescu la Campionatele Mondiale pe echipe

România – China 1-2 e ACUM, în AntenaPLAY. Victorie uriaşă pentru Eduard Ionescu la Campionatele Mondiale pe echipe

Dan Roșu Publicat: 6 mai 2026, 12:05 / Actualizat: 6 mai 2026, 13:39

Comentarii
România – China 1-2 e ACUM, în AntenaPLAY. Victorie uriaşă pentru Eduard Ionescu la Campionatele Mondiale pe echipe

România - China

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

România va întâlni China, în optimile de finală ale tabloului masculin al Campionatelor Mondiale pe echipe. Partida de la Londra va începe la ora 12:00 şi va fi LIVE în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru a ajunge în optimi, România a eliminat Polonia, cu 3-2. Iulian Chiriţă a adus 2 dintre cele 3 succese ale tricolorilor, celălalt fiind obţinut de Ovidiu Ionescu.

Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici meciurile României de la Campionatele Mondiale

România – China 1-2

Update 13:38: Începe meciul dintre Eduard Ionescu şi Wang Chuqin.

Update 13:35: Lin Shidong a câştigat şi al treilea set şi meciul cu Ovidiu Ionescu, 9-11, 6-11, 4-11.

Update 13:27: Lin Shidong a câştigat şi al doilea set, cu 11-6.

Reclamă
Reclamă

Update 13:17: Lin Shidong a câştigat primul set, cu 11-9.

Update 13:06: A început meciul dintre Ovidiu Ionescu şi Lin Shidong.

Update 13:01: Wang Chuqin se impune cu 3-0 şi China egalează România, 1-1. 

Unul dintre cele mai mari oraşe ale lumii se scufundă. În fiecare lună pierde peste 1,2 centimetriUnul dintre cele mai mari oraşe ale lumii se scufundă. În fiecare lună pierde peste 1,2 centimetri
Reclamă

Update 12:53: Numărul 1 mondial conduce cu 2-0 la seturi.

Update 12:46: Iulian Chiriţă a pierdut primul set, 5-11.

Update 12:38: Urmează meciul dintre Iulian Chiriţă şi numărul unu mondial, Wang Chuqin.

Update 12:32: Eduard Ionescu obţine una dintre victoriile carierei, 3-0 cu Liang Jingkun (locul 21 mondial). România conduce cu 1-0. 

Update 12:24: Eduard Ionescu a câştigat şi al doilea set, 11-7.

Update 12:16: Eduard Ionescu a câştigat primul set al meciului.

Update 12:10: În primul meci, se vor întâlni Eduard Ionescu şi Liang Jingkun.

Update 12:00: În curând va începe meciul dintre România şi China.

Ştirea iniţială.

Înainte de meciul cu Polonia, tricolorii au acces pe tabloul principal din grupa 9 din Stage 1B. După 3-0 cu Benin şi Argentina, România s-a impus cu 3-1 în faţa echipei din Peru, într-o formulă în care Andrei Istrate şi Darius Movileanu au bifat prima apariţie la ediţia din Londra.

Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu şi Andrei Istrate reprezintă lotul României, care e condus de Andrei Filimon.

Campionatul Mondial Londra 2026 reuneşte 64 de echipe masculine și 64 de echipe feminine din întreaga lume, între 28 aprilie – 10 mai. E o ediție aniversară, care marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale și 100 de ani de la constituirea ITTF și a FRTM.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
Observator
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
Cum a rămas cu pensia specială consilierul prezidențial al lui Ion Iliescu, decedat în ziua moțiunii de cenzură. A primit și dobândă legală penalizatoare
Fanatik.ro
Cum a rămas cu pensia specială consilierul prezidențial al lui Ion Iliescu, decedat în ziua moțiunii de cenzură. A primit și dobândă legală penalizatoare
Citește și
Cele mai citite
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”