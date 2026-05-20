Adrian Bumbescu, internat de urgenţă în spital! Care este starea fostului jucător de la Steaua şi Dinamo

Mihai Alecu Publicat: 20 mai 2026, 16:29

Adrian Bumbescu a fost internat în spital după ce a suferit un AVC. Foto: Sport Pictures

Adrian Bumbescu, omul care a câştigat alături de Steaua Cupa Campionilor în 1986, a fost transportat de urgenţă la spital după ce a suferit un AVC (accident cardiovascular).

Adrian Bumbescu, transportat de urgenţă la spital

Fostul fotbalist de la Dinamo şi Steaua, care a reuşit performanţe importante în fotbalul românesc, are probleme mari de sănătate după ce a suferit un accident cardiovascular. Adrian Bumbescu a fost transportat de urgenţă miercuri, 20 mai, la Spitalul Militar din Bucureşti, acolo unde va rămâne în următoarea perioadă.

Se pare că problemele sale sunt destul de grave şi medicii, precizează iamsport. Vestea bună ar fi că fostul jucător a simţit că i se face rău, chiar când se afla la stadionul din Ghencea, şi a chemat o ambulanţă, în care a urcat singur, înainte de a fi transportat la unitatea medicală.

Ce probleme de sănătate a mai avut Adrian Bumbescu în trecut

În trecut, acesta a mai avut probleme de sănătate, fiindu-i descoperită o tumoră o nivelul unui picior. Bumbescu povestea în 2024 despre necazul prin care trece şi cum a stat internat în spital timp de mai multe zile.

“Am avut probleme de sănătate. Am fost la Spitalul Militar, abia am ieșit. Am fost vreo cinci zile internat. Am avut o problemă la un picior. Acum sunt ok, dar am piciorul în ghips și trebuie să stau la pat. Mi-a apărut o tumoare mică la picior, dar a fost extirpată. Am fost operat și acum sunt la pat. Merg cu cârje, cu cadru. În două săptămâni mă fac bine”, spunea Adrian Bumbescu.

