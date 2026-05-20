Eroii Campionatului Mondial | Omul care a redus la tăcere 200.000 de oameni și a provocat o tragedie națională

În primul meci, uruguayenii au dat peste Spania și au remizat, scor 2-2, la capătul unei partide în care Ghiggia a deschis scorul. Ulterior, sud-americanii au înfruntat Suedia și au câștigat cu 3-2. La fel ca în precedentele partide, Ghiggia și-a trecut numele pe lista marcatorilor cu un gol în minutul 39, semnând reușita de 1-1.

Marea finală, sau “Marcanazo”. Cum a redus la tăcere Ghiggia un popor întreg

Ultimul meci din grupa finală de la World Cup: Uruguay – Brazilia, în fața a aproximativ 200.000 de oameni. Deși acel turneu final nu a avut fazele eliminatorii, acea partidă era practic o finală, pentru că ambele aveau șanse la Cupa Jules Rimet. “Selecao” se mulțumea și cu un egal, în timp ce Uruguay avea nevoie de victorie ca să ridice trofeul.

Până la acel meci, Brazilia defilase la Cupa Mondială de pe teren propriu: două victorii și un egal în grupa preliminară (4-0 cu Mexic, 2-2 cu Elveția și 2-0 cu Iugoslavia) și două succese de răsunet în runda finală (7-1 cu Suedia și 6-1 cu Spania). Uruguay fusese o echipă care nu ieșise atât de mult în evidență, deși avea acea victorie cu Bolivia.

Meciul de la Rio de Janeiro a început conform așteptărilor, cu Brazilia atacând în majoritatea primei părți. Deși Uruguay a reușit să își mențină poarta intacă după 45 de minute, în startul reprize secunde a venit golul lui Friaca, atacant la Sao Paulo.

Cu toate acestea, Uruguay nu a cedat, iar în minutul 66, Juan Alberto Schiaffino a restabilit egalitatea din centrarea lui Alcides Ghiggia. Poporul brazilian nici nu știa ce îl aștepta peste alte câteva minute.

În minutul 79, același Ghiggia a plecat cu mingea la piciorși s-a îndreptat spre poarta goalkeeper-ului Moacir Barbosa. Portarul Braziliei a lăsat un mic spațiu între el și prima bară, anticipând o altă centrare din partea lui Ghiggia.

“Am avut o fracțiune de secundă să decid ce să fac. Am șutat și a intrat în poartă lovind bara”.

Și atunci, cei aproape 200.000 de oameni prezenți pe Maracana a fost redus la tăcere. A fost golul care practic a “îndoliat” o națiune și în urma căruia Uruguay a câștigat a doua sa Cupă Mondială din istorie, învingând marea favorită cu scorul de 2-1.

“Am înnebunit de fericire. Îmi aduc aminte că îmi părea puțin rău de brazilieni când mă uitam în tribune, dar la finalul zilei sunt uruguayan și câștigarea Cupei Mondiale e marea realizare a carierei mele“, spunea într-un interviu Ghiggia despre “Maracanazo” (n.r. Lovitura din Maracana), așa cum este cunoscut în prezent acel meci.

Coincidența imensă legată de moartea lui Ghiggia

După acea Cupă Mondială în care Ghiggia a marcat în toate meciurile echipei sale, acelea fiind de altfel și singurele reușite ale sale în tricoul Uruguayului, fotbalistul a plecat în 1954 la Roma și a obținut și cetățenie italiană, jucând cinci partide pentru “Squadra Azzurra”. A mai bifat ulterior două echipe, AS Milan și Danubio, o altă formație din Uruguay.

În 2015, omul care aducea Uruguayului al doilea și ultimul ei titlu mondial deceda pe 16 iulie într-un spital din Montevideo, la fix 65 de ani distanță de la marea finală câștigată de sud-americani contra rivalilor brazilieni în 1950.