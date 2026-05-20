Neluțu Varga, ultimele informații despre Daniel Pancu. Rămâne la CFR? “Decizia este…”

Daniel Pancu este decis să părăsească echipa din Gruia. Asta simte patronul Neluțu Varga, care spune că a făcut tot posibilul pentru ca tehnicianul să rămână și din sezonul următor.

Pancu are termen până vineri să decidă dacă rămâne la CFR Cluj, dar Varga spune că șansele ca tehnicianul să continue sunt infime.

“Eu am făcut ce a depins de mine. I-am dat acel mesaj în care i-am spus clar că îmi doresc să continue la CFR Cluj și să rămână, dar din ce simt eu, cred că Daniel Pancu va pleca. Dacă va pleca, o să găsim o altă soluție de antrenor. Eu aș vrea să rămână, dar decizia este la el”, a declarat Neluțu Varga, citat de Fanatik.ro.

Edi Iordănescu, primul pe lista lui Varga dacă Pancu pleacă

Neluțu Varga e dispus să pună la bătaie 15 milioane de euro pentru transferuri, dar și un salariu de 500.000 de euro, pentru Edi Iordănescu și staff-ul său! Neluțu Varga vrea cu orice preț să-l readucă la CFR pe Edi Iordănescu, dacă Daniel Pancu decide să plece. Din câte se pare, Iordănescu pare să ia în serios propunerea ardelenilor și să revină pentru o nouă aventură la Cluj, a scris Antena Sport recent.