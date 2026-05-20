Home | Fotbal | Liga 1 | Neluțu Varga, ultimele informații despre Daniel Pancu. Rămâne la CFR? “Decizia este…”

Neluțu Varga, ultimele informații despre Daniel Pancu. Rămâne la CFR? “Decizia este…”

Radu Constantin Publicat: 20 mai 2026, 14:53

Comentarii
Neluțu Varga, ultimele informații despre Daniel Pancu. Rămâne la CFR? Decizia este…

Daniel Pancu / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Daniel Pancu este decis să părăsească echipa din Gruia. Asta simte patronul Neluțu Varga, care spune că a făcut tot posibilul pentru ca tehnicianul să rămână și din sezonul următor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pancu are termen până vineri să decidă dacă rămâne la CFR Cluj, dar Varga spune că șansele ca tehnicianul să continue sunt infime.

“Eu am făcut ce a depins de mine. I-am dat acel mesaj în care i-am spus clar că îmi doresc să continue la CFR Cluj și să rămână, dar din ce simt eu, cred că Daniel Pancu va pleca. Dacă va pleca, o să găsim o altă soluție de antrenor. Eu aș vrea să rămână, dar decizia este la el”, a declarat Neluțu Varga, citat de Fanatik.ro.

Edi Iordănescu, primul pe lista lui Varga dacă Pancu pleacă

Neluțu Varga e dispus să pună la bătaie 15 milioane de euro pentru transferuri, dar și un salariu de 500.000 de euro, pentru Edi Iordănescu și staff-ul său! Neluțu Varga vrea cu orice preț să-l readucă la CFR pe Edi Iordănescu, dacă Daniel Pancu decide să plece. Din câte se pare, Iordănescu pare să ia în serios propunerea ardelenilor și să revină pentru o nouă aventură la Cluj, a scris Antena Sport recent.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Observator
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Gică Hagi insistă pentru Umit Akdag! Discuții secrete cu apropiații jucătorului cu dublă cetățenie: „Am vorbit”
Fanatik.ro
Gică Hagi insistă pentru Umit Akdag! Discuții secrete cu apropiații jucătorului cu dublă cetățenie: „Am vorbit”
16:53

Lovitura pe care o încearcă Gică Hagi! Jucătorul cunoscut care a ales altă naţională ar putea juca pentru România
16:29

Adrian Bumbescu, internat de urgenţă în spital! Care este starea fostului jucător de la Steaua şi Dinamo
15:55

Trei “galbene” pentru același jucător! Momentul în care Graham Poll a uitat să-l elimine pe Šimunić din cauza accentului
15:49

VideoRoad to World Cup: Drumuri diferite
15:21

Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturi la Strasbourg
15:16

Eroii Campionatului Mondial | Omul care a redus la tăcere 200.000 de oameni și a provocat o tragedie națională
Vezi toate știrile
1 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 2 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 6 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euroRobert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro