“Prostii” Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a răspuns acuzaţiilor lui Adrian Bumbescu!

Ministrul Apărării, Radu Miruţă (41 de ani), a negat vehement că bugetul clubului CSA Steaua ar fi fost redus cu 80%, aşa cum susţinea Adrian Bumbescu (66 de ani).
Miruţă a precizat că bugetul a fost redus cu 30%, precizând că, potrivit rapoartelor Corpului de Control și ale Direcției de Audit, risipa de la CSA Steaua ar fi de peste 30%.
Radu Miruţă a răspuns acuzaţiilor aduse de Adrian Bumbescu: “Prostii”
„Îi respect pe toți sportivii și pe toți angajații Ministerului Apărării… și când spun lucruri adevărate, și când spun prostii, cum e genul celor pe care le-ați citat dumneavoastră. N-am văzut această declarație. Bugetul la Clubul Sportiv al Armatei a fost pentru prima parte redus cu 30%, pentru că ceea ce se întâmplă la Clubul Sportiv al Armatei, din rapoartele Corpului de Control și ale Direcției de Audit pe care le-am primit, este o zonă de risipă mult mai mare de 30%.
Pentru a reduce cheltuielile acolo, nu trebuie tăiat de la sportivi, nu trebuie tăiat de la cei care fac performanță, dar asta nu înseamnă că menții, în continuare, contracte care prejudiciază bugetul statului, sub scuza că țipă unii sau alții”, a declarat Radu Miruţă pentru prosport.ro.
Ministerul Apărării Naționale preciza, pentru AntenaSport, că a demarat miercuri discuțiile cu investitorii interesați să se asocieze cu echipa de fotbal a clubului Steaua București. După cinci sezoane în care a fost blocată în Liga a 2-a, echipa din Ghencea ar putea obține în sfârșit dreptul de promovare în prima ligă.
Radu Miruţă, optimist că echipa din Liga a 2-a ar putea să se asocieze cu privaţi şi să promoveze în prima ligă
Într-o declarație în exclusivitate pentru Antena Sport, Radu Miruță s-a arătat încrezător și optimist după întâlnirea de miercuri. Totodată, ministrul a menționat că până săptămâna viitoare va discuta cu toți investitorii interesați.
„Sunt șanse foarte mari să se realizeze parteneriatul. După discuția de azi, mi-este foarte clar că există investitori dispuși să plătească drepturile pentru marcă și să ducă acest proiect mai departe. Oamenii știu despre ce e vorba, știu valoarea mărcii, știu ce sumă de bani trebuie să pună pentru a-i acoperi valoarea.
Am agreat ca până luni, să-mi trimită un document, în care să menționeze și în scris condițiile și propunerea. Trebuie să vedem și documentele. Vom analiza propunerea din punct de vedere de business, după care structurile ministerului o vor aviza juridic și financiar pentru a merge mai departe. Steaua nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri care au fost vehiculate în spațiul public, cu justificări care pică una după alta”, a declarat Radu Miruţă pentru AntenaSport.
