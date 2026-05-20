Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturi la Strasbourg

Jaqueline Cristian, locul 33 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 500 de la Strasbourg.
Cristian a învins-o în optimi pe sportiva daneză Clara Tauson, numărul 21 mondial şi cap de serie 4, scor 6-1, 7-5. Meciul a durat o oră şi 47 de minute.
În faza următoare, românca o va înfrunta pe jucătoarea australiană Daria Kasatkina (62 WTA).
Prin calificarea în sferturi, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un premiu de 30.435 de euro şi 108 puncte.
