Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Şut, prima reacţie după ce a fost prezentat oficial la noua echipă. Ce a spus despre FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Adrian Şut, prima reacţie după ce a fost prezentat oficial la noua echipă. Ce a spus despre FCSB

Adrian Şut, prima reacţie după ce a fost prezentat oficial la noua echipă. Ce a spus despre FCSB

Viviana Moraru Publicat: 10 ianuarie 2026, 13:59

Comentarii
Adrian Şut, prima reacţie după ce a fost prezentat oficial la noua echipă. Ce a spus despre FCSB

Adrian Şut a fost transferat de Al Ain/ Instagram Al Ain

Adrian Şut a oferit prima reacţie, după ce a fost prezentat oficial la Al Ain. Mijlocaşul de 26 de ani s-a despărţit de FCSB, campioana încasând suma de 1,5 milioane de euro în schimbul lui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Şut a transmis că a petrecut cinci ani şi jumătate la FCSB şi avea nevoie de o nouă provocare, motiv pentru care a acceptat oferta celor de la Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite.

Adrian Şut, prima reacţie după ce a fost prezentat oficial la Al Ain

De asemenea, Adrian Şut a mai declarat că vrea să câştige multe trofee cu Al Ain, aşa cum a făcut-o cu FCSB. Mijlocaşul a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai campioanei, în ultimele sezoane, contribuind decisiv la cele două titluri cucerite în ultimele două stagiuni.

“Prima dat cand mi-a spus agentul de ofertă, i-am spus că trebuie să venim. E cel mai mare club din Emiratele Arabe Unite, au câștigat o mulțime de trofee. Am fost cinci ani și jumătate la FCSB, aveam nevoie de această provocare.

Vreau să câștig trofee, am făcut-o și în România. Să vin la cel mai mare club din EAU și cu cei mai mulți fani i-am spus agentului că este un vis. Sunt foarte încântat să fiu aici, sunt un jucător de echipă. Voi da totul pe teren.

Reclamă
Reclamă

Al-Ain e cel mai mare club din Emirate. Mă simt foarte bine. Am mai fost la Dubai. Am ajuns aici, orașul e foarte frumos. Abia aștept să-mi întâlnesc colegii, să câștigăm meciuri”, a declarat Adrian Şut, într-un videoclip postat de Al Ain pe Instagram.

Adrian Şut va putea debuta la Al Ain pe 17 ianuarie, atunci când liderul din Emirate va înfrunta echipa de pe locul secund, Al-Wahda, în etapa a 13-a a campionatului.

Metoda "curierul": accesezi link-ul, introduci codul și pierzi contul WhatsApp. Avertismentul procurorilorMetoda "curierul": accesezi link-ul, introduci codul și pierzi contul WhatsApp. Avertismentul procurorilor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave
Observator
Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu
Fanatik.ro
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu
17:31
FotoMeci cu cinci goluri şi îmbrânceli în Universitatea Craiova – Stuttgart II
17:22
Cel mai nou stadion din țară a fost inaugurat. Proiectul de 2,65 mil. de € aduce în premieră un oraș în Liga 1
17:16
Rapid a pierdut cu Wisla Plock. Ce a făcut Daniel Paraschiv la debut
17:16
VIDEODenis Drăguș a semnat cu Gaziantep! Prezentare spectaculoasă a românului la noua sa echipă
16:58
Portughezii au făcut anunțul! Va ajunge mâine în Barcelona pentru a semna cu campioana Spaniei
16:54
Mutarea Universităţii Craiova a intrat în impas. Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat pentru vară
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 5 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 6 După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”