Adrian Şut, prima reacţie după ce a fost prezentat oficial la noua echipă. Ce a spus despre FCSB - Antena Sport

Adrian Şut a oferit prima reacţie, după ce a fost prezentat oficial la Al Ain. Mijlocaşul de 26 de ani s-a despărţit de FCSB, campioana încasând suma de 1,5 milioane de euro în schimbul lui.

Adrian Şut a transmis că a petrecut cinci ani şi jumătate la FCSB şi avea nevoie de o nouă provocare, motiv pentru care a acceptat oferta celor de la Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite.

Adrian Şut, prima reacţie după ce a fost prezentat oficial la Al Ain

De asemenea, Adrian Şut a mai declarat că vrea să câştige multe trofee cu Al Ain, aşa cum a făcut-o cu FCSB. Mijlocaşul a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai campioanei, în ultimele sezoane, contribuind decisiv la cele două titluri cucerite în ultimele două stagiuni.

“Prima dat cand mi-a spus agentul de ofertă, i-am spus că trebuie să venim. E cel mai mare club din Emiratele Arabe Unite, au câștigat o mulțime de trofee. Am fost cinci ani și jumătate la FCSB, aveam nevoie de această provocare.

Vreau să câștig trofee, am făcut-o și în România. Să vin la cel mai mare club din EAU și cu cei mai mulți fani i-am spus agentului că este un vis. Sunt foarte încântat să fiu aici, sunt un jucător de echipă. Voi da totul pe teren.