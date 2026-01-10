Adrian Şut, prima reacţie după ce a fost prezentat oficial la noua echipă. Ce a spus despre FCSB - Antena Sport

Adrian Şut a oferit prima reacţie, după ce a fost prezentat oficial la Al Ain. Mijlocaşul de 26 de ani s-a despărţit de FCSB, campioana încasând suma de 1,5 milioane de euro în schimbul lui.
Adrian Şut a transmis că a petrecut cinci ani şi jumătate la FCSB şi avea nevoie de o nouă provocare, motiv pentru care a acceptat oferta celor de la Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite.
Adrian Şut, prima reacţie după ce a fost prezentat oficial la Al Ain
De asemenea, Adrian Şut a mai declarat că vrea să câştige multe trofee cu Al Ain, aşa cum a făcut-o cu FCSB. Mijlocaşul a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai campioanei, în ultimele sezoane, contribuind decisiv la cele două titluri cucerite în ultimele două stagiuni.
“Prima dat cand mi-a spus agentul de ofertă, i-am spus că trebuie să venim. E cel mai mare club din Emiratele Arabe Unite, au câștigat o mulțime de trofee. Am fost cinci ani și jumătate la FCSB, aveam nevoie de această provocare.
Vreau să câștig trofee, am făcut-o și în România. Să vin la cel mai mare club din EAU și cu cei mai mulți fani i-am spus agentului că este un vis. Sunt foarte încântat să fiu aici, sunt un jucător de echipă. Voi da totul pe teren.
Al-Ain e cel mai mare club din Emirate. Mă simt foarte bine. Am mai fost la Dubai. Am ajuns aici, orașul e foarte frumos. Abia aștept să-mi întâlnesc colegii, să câștigăm meciuri”, a declarat Adrian Şut, într-un videoclip postat de Al Ain pe Instagram.
Adrian Şut va putea debuta la Al Ain pe 17 ianuarie, atunci când liderul din Emirate va înfrunta echipa de pe locul secund, Al-Wahda, în etapa a 13-a a campionatului.
