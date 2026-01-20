Afacerea deţinută de Cristiano Ronaldo, parteneriat cu Steaua. Anunţ oficial - Antena Sport

Afacerea lui Cristiano Ronaldo cu apă plată începe să aibă succes şi în Europa, iar Steaua Bucureşti a anunţat astăzi un parteneriat interesant cu compania deţinută de portughez.
Cristiano Ronaldo are în administrație mai multe hoteluri, o clinică specializată pe transplant capilar, o marcă de apă îmbuteliată proprie, dar și un parfum propriu. Cum el vrea să se extindă şi în afaceri, iar produsele lui să fie accesibile în toate ţările, el a decis să semneze un parteneriat şi cu Steaua. Despre ce este vorba?
Clubul Steaua a anunțat în mod oficial un parteneriat între echipa de fotbal și brandul internațional URSU, deținut de Cristiano Ronaldo. Parteneriatul va fi oficializat în cursul zilei de miercuri, 21 ianuarie, cu începere de la ora 18:30. Atunci a fost programat un eveniment la stadionul Steaua, la care sunt așteptați să participe inclusiv unii dintre foștii mari fotbaliști ai formației roș-albastre.
„URSU, brand-ul lui Cristiano Ronaldo, devine partenerul Stelei!
Steaua București anunță lansarea oficială în România a apei Ursu și încheierea parteneriatului cu echipa de fotbal seniori a clubului.
Ursu este o apă minerală naturală alcalină cu pH 9, brand asociat cu filosofia de viață și standardele de performanță promovate de Cristiano Ronaldo, care spunea că: ‘Apa este unul dintre secretele fundamentale ale carierei mele. Este esența vieții’.
Parteneriatul dintre Steaua și Ursu se bazează pe valori comune – excelență, determinare și respect pentru sportul de performanță – și marchează asocierea dintre tradiția unuia dintre cele mai titrate cluburi sportive din România și un brand internațional construit în jurul ideii de performanță autentică.
Evenimentul de lansare va avea loc miercuri, de la ora 18:30, în incinta Stadionului Steaua, în prezența fotbaliștilor Stelei și a invitaților speciali din lumea sportului și a mediului public”, a informat clubul Steaua prin intermediul paginii oficiale de Facebook.
