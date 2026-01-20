Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Afacerea deţinută de Cristiano Ronaldo, parteneriat cu Steaua. Anunţ oficial - Antena Sport

Home | Fotbal | Afacerea deţinută de Cristiano Ronaldo, parteneriat cu Steaua. Anunţ oficial

Afacerea deţinută de Cristiano Ronaldo, parteneriat cu Steaua. Anunţ oficial

Radu Constantin Publicat: 20 ianuarie 2026, 18:45

Comentarii
Afacerea deţinută de Cristiano Ronaldo, parteneriat cu Steaua. Anunţ oficial

Afacerea lui Cristiano Ronaldo cu apă plată începe să aibă succes şi în Europa, iar Steaua Bucureşti a anunţat astăzi un parteneriat interesant cu compania deţinută de portughez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Ronaldo are în administrație mai multe hoteluri, o clinică specializată pe transplant capilar, o marcă de apă îmbuteliată proprie, dar și un parfum propriu. Cum el vrea să se extindă şi în afaceri, iar produsele lui să fie accesibile în toate ţările, el a decis să semneze un parteneriat şi cu Steaua. Despre ce este vorba?

Clubul Steaua a anunțat în mod oficial un parteneriat între echipa de fotbal și brandul internațional URSU, deținut de Cristiano Ronaldo. Parteneriatul va fi oficializat în cursul zilei de miercuri, 21 ianuarie, cu începere de la ora 18:30. Atunci a fost programat un eveniment la stadionul Steaua, la care sunt așteptați să participe inclusiv unii dintre foștii mari fotbaliști ai formației roș-albastre.

„URSU, brand-ul lui Cristiano Ronaldo, devine partenerul Stelei!

Steaua București anunță lansarea oficială în România a apei Ursu și încheierea parteneriatului cu echipa de fotbal seniori a clubului.

Reclamă
Reclamă

Ursu este o apă minerală naturală alcalină cu pH 9, brand asociat cu filosofia de viață și standardele de performanță promovate de Cristiano Ronaldo, care spunea că: ‘Apa este unul dintre secretele fundamentale ale carierei mele. Este esența vieții’.

Parteneriatul dintre Steaua și Ursu se bazează pe valori comune – excelență, determinare și respect pentru sportul de performanță – și marchează asocierea dintre tradiția unuia dintre cele mai titrate cluburi sportive din România și un brand internațional construit în jurul ideii de performanță autentică.

Evenimentul de lansare va avea loc miercuri, de la ora 18:30, în incinta Stadionului Steaua, în prezența fotbaliștilor Stelei și a invitaților speciali din lumea sportului și a mediului public”, a informat clubul Steaua prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

Economiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipaEconomiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipa
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Companiile din România unde se fac arme la standarde NATO, cu tehnologie de ultimă generaţie
Observator
Companiile din România unde se fac arme la standarde NATO, cu tehnologie de ultimă generaţie
Nicolae Stanciu, dezamăgit după plecarea de la Genoa: ”E liber. Am vorbit cu el, pretențiile lui nu sunt exagerat de mari”
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu, dezamăgit după plecarea de la Genoa: ”E liber. Am vorbit cu el, pretențiile lui nu sunt exagerat de mari”
20:47
LIVE SCOREBodo/Glimt – Manchester City se joacă ACUM. Meci de gală și pentru Cristi Chivu. Scor „horror” pentru „cetățeni”
20:42
Ofri Arad, primul interviu la FCSB. Îşi face planuri de Liga Campionilor: “Sper să fiu amuleta norocoasă”
20:40
România – Macedonia de Nord 23-24. “Tricolorii”, învinși în ultima secundă în meciul de adio de la EHF EURO 2026
20:31
Când va avea loc duelul dintre Gabriela Ruse și Ajla Tomljanovic, din turul doi la Australian Open
20:06
Max Verstappen, declarație surprinzătoare privind viitorul sezon din Formula 1: “Nu mă gândesc, nu-mi pasă”
20:03
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Vezi toate știrile
1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 3 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 4 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 5 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 6 Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham