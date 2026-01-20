Afacerea deţinută de Cristiano Ronaldo, parteneriat cu Steaua. Anunţ oficial - Antena Sport

Afacerea lui Cristiano Ronaldo cu apă plată începe să aibă succes şi în Europa, iar Steaua Bucureşti a anunţat astăzi un parteneriat interesant cu compania deţinută de portughez.

Cristiano Ronaldo are în administrație mai multe hoteluri, o clinică specializată pe transplant capilar, o marcă de apă îmbuteliată proprie, dar și un parfum propriu. Cum el vrea să se extindă şi în afaceri, iar produsele lui să fie accesibile în toate ţările, el a decis să semneze un parteneriat şi cu Steaua. Despre ce este vorba?

Clubul Steaua a anunțat în mod oficial un parteneriat între echipa de fotbal și brandul internațional URSU, deținut de Cristiano Ronaldo. Parteneriatul va fi oficializat în cursul zilei de miercuri, 21 ianuarie, cu începere de la ora 18:30. Atunci a fost programat un eveniment la stadionul Steaua, la care sunt așteptați să participe inclusiv unii dintre foștii mari fotbaliști ai formației roș-albastre.

„URSU, brand-ul lui Cristiano Ronaldo, devine partenerul Stelei!

Steaua București anunță lansarea oficială în România a apei Ursu și încheierea parteneriatului cu echipa de fotbal seniori a clubului.