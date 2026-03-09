"E mult mai bătăios ca Puşcaş" A spus totul despre marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! - Antena Sport

Antrenorul cu portarii de la naţionala U21 a României, Răzvan Stanca, a vorbit despre Ioan Vermeşan (19 ani), marea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) de pe lista stranierilor convocaţi pentru barajul cu Turcia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cotat deja la 600.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Ioan Vermeşan, care evoluează la Hellas Verona, a jucat 4 meciuri pentru naţionala U21 a României.

Antrenorul cu portarii de la naţionala U21, despre Ioan Vermeşan: “Seamănă cu George Puşcaş, dar e mult mai bătăios”

„Am văzut că e și Ioan Vermeșan pe lista preliminară. Probabil că ideea lui Mircea Lucescu a fost de a-i da un impuls. Este un jucător bătăios. Totuși, nu știu dacă selecționerul l-ar arunca în joc, poate doar forțat de împrejurări.

Vermeșan are un profil asemănător lui George Pușcaș, dar e mult mai bătăios, nu renunță. Se luptă pentru orice minge. Un minus al lui ar fi viteza, dar compensează prin altele. Din acest motiv cred că a ajuns în lotul primei echipe de la Verona”, a declarat Răzvan Stanca pentru gsp.ro.

Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România

Federaţia Română de Fotbal a anunţat lista preliminară a stranierilor convocaţi pentru barajul uriaş dintre România şi Turcia din drumul spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.