"E mult mai bătăios ca Puşcaş" A spus totul despre marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! - Antena Sport

"E mult mai bătăios ca Puşcaş" A spus totul despre marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia!

"E mult mai bătăios ca Puşcaş" A spus totul despre marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia!

“E mult mai bătăios ca Puşcaş” A spus totul despre marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia!

Bogdan Stănescu Publicat: 9 martie 2026, 17:11

E mult mai bătăios ca Puşcaş A spus totul despre marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia!

Mircea Lucescu, pe banca naţionalei, la un meci / Sport Pictures

Antrenorul cu portarii de la naţionala U21 a României, Răzvan Stanca, a vorbit despre Ioan Vermeşan (19 ani), marea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) de pe lista stranierilor convocaţi pentru barajul cu Turcia.

Cotat deja la 600.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Ioan Vermeşan, care evoluează la Hellas Verona, a jucat 4 meciuri pentru naţionala U21 a României.

Antrenorul cu portarii de la naţionala U21, despre Ioan Vermeşan: “Seamănă cu George Puşcaş, dar e mult mai bătăios”

Am văzut că e și Ioan Vermeșan pe lista preliminară. Probabil că ideea lui Mircea Lucescu a fost de a-i da un impuls. Este un jucător bătăios. Totuși, nu știu dacă selecționerul l-ar arunca în joc, poate doar forțat de împrejurări.

Vermeșan are un profil asemănător lui George Pușcaș, dar e mult mai bătăios, nu renunță. Se luptă pentru orice minge. Un minus al lui ar fi viteza, dar compensează prin altele. Din acest motiv cred că a ajuns în lotul primei echipe de la Verona”, a declarat Răzvan Stanca pentru gsp.ro.

Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România

Federaţia Română de Fotbal a anunţat lista preliminară a stranierilor convocaţi pentru barajul uriaş dintre România şi Turcia din drumul spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Joi, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Printre surprizele lui Mircea Lucescu din lista preliminară a stranierilor se numără Ioan Vermeşan şi Marius Corbu (23 de ani), de la Ferencvaros.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

