Victor Piţurcă face praf proiectul de 3 luni al lui Gigi Becali cu Rădoi la FCSB: "Gigi e disperat" - Antena Sport

Victor Piţurcă face praf proiectul de 3 luni al lui Gigi Becali cu Rădoi la FCSB: "Gigi e disperat"

Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Piţurcă face praf proiectul de 3 luni al lui Gigi Becali cu Rădoi la FCSB: “Gigi e disperat”

Victor Piţurcă face praf proiectul de 3 luni al lui Gigi Becali cu Rădoi la FCSB: “Gigi e disperat”

Dan Roșu Publicat: 9 martie 2026, 16:43

Victor Piţurcă face praf proiectul de 3 luni al lui Gigi Becali cu Rădoi la FCSB: Gigi e disperat

Victor Piţurcă nu îi dă nicio şansă proiectului lui Gigi Becali cu Mirel Rădoi adus pentru trei luni la FCSB. Fostul selecţioner e sigur că finanţatorul va ajunge să se bage peste noul antrenor.

Mai mult, Piţi susţine că Becali a luat o măsură disperată, sperând că va ajunge în Conference League. Rădoi l-a anunţat deja pe Becali că la vară va fi implicat într-un alt proiect, pentru care şi-a dat deja acordul.

Victor Piţurcă face praf proiectul de 3 luni al lui Gigi Becali cu Rădoi la FCSB

„E o decizie luată în pripă, negândită. Gigi e disperat că echipa nu a ajuns în play-off. Nu mai e persoana aia sigură pe ea din urmă cu ceva timp. Și acum încearcă să găsească soluții foarte rapid, dar și nerealiste. Ce afacere e asta când aduci un antrenor pe care vrei să-l ții două luni și jumătate?!

Gândiți-vă că vine Mirel Rădoi și pierde un meci. Se va da vina pe jucători, normal. Dar dacă pierde încă un meci? Ce se întâmplă atunci?? Intervine Gigi, că doar n-o să lase echipa să intre în faliment fotbalistic, nu?! De aceea zic că nu văd o finalitate.

Dacă vrei să faci lucrurile ca un profesionist, îl aduci pe Mirel, îi faci contract pe doi ani și jumătate sau mai mult, dacă ai încredere în el și pleci la treabă. Așa, după ce se întâmplă acum, eu nu cred în acest proiect. Când i-am spus că el trebuie să se comporte ca un patron, să asigure stabilitatea financiară, să angajeze oameni în care are încredere. A zis că el se distrează așa. Poate că se distrează și acum, nu știu.

Dar uite că nu e așa simplu când clachezi. Când rezultatele nu sunt proaste, ci foarte proaste! Mă gândesc la Mirel, că vine la o echipă în degringoladă, cu jucători debusolați. Ce poate face el în două luni și jumătate?! Jucătorii sunt afectați și dacă știu că tu stai așa puțin, e dificil să gestionezi un asemenea moment. Pentru că în play-out se joacă altfel, se joacă pentru supraviețuire”, a spus Piţurcă, citat de gsp.ro.

Gigi Becali a anunţat că Mirel Rădoi va pleca în vară de la FCSB

Becali a declarat că Mirel Rădoi are deja o ofertă de 1,6 milioane de euro pe care o va onora din vară, iar fostul selecţioner şi-a dat deja acordul:

“El a acceptat de aseară. Acum a venit doar să discutăm mici detalii, ce înseamnă staff-ul. Pentru că, normal, trebuie să le dea nişte bani. El nu vrea bani, va veni doar să ajute. Într-un fel îl apreciez mai mult. Mi-a spus aşa. Asta nu e o veste bună, nici pentru mine, nici pentru suporteri. El are deja oferta de 1,6 milioane care, într-un fel, e acceptată din vară. Mi-a zis că vine. Când i-am dat mesaj lui i-am spus “sunt naşul tău, ajută-mă”. Şi el mi-a spus “naşule, mesajul tău m-a impresionat”. E sentimental Rădoi.

Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigurăHarta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură
A zis că vine să mă ajute şi o scoatem. Stai liniştit că o scoatem. Ştiu despre ce e vorba. Dar din vară mi-am dat acordul. I-am zis să vină să scoatem, punem maşina pe roate, şi după văd eu, o conduc eu. A zis că nu poate să rămână. Dar în gândul meu, dacă îmi califici echipa, poate îţi dau eu un milion. Nu?”, a declarat Gigi Becali, la palat.

