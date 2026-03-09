Victor Piţurcă face praf proiectul de 3 luni al lui Gigi Becali cu Rădoi la FCSB: "Gigi e disperat" - Antena Sport

Victor Piţurcă nu îi dă nicio şansă proiectului lui Gigi Becali cu Mirel Rădoi adus pentru trei luni la FCSB. Fostul selecţioner e sigur că finanţatorul va ajunge să se bage peste noul antrenor.

Mai mult, Piţi susţine că Becali a luat o măsură disperată, sperând că va ajunge în Conference League. Rădoi l-a anunţat deja pe Becali că la vară va fi implicat într-un alt proiect, pentru care şi-a dat deja acordul.

Victor Piţurcă face praf proiectul de 3 luni al lui Gigi Becali cu Rădoi la FCSB

„E o decizie luată în pripă, negândită. Gigi e disperat că echipa nu a ajuns în play-off. Nu mai e persoana aia sigură pe ea din urmă cu ceva timp. Și acum încearcă să găsească soluții foarte rapid, dar și nerealiste. Ce afacere e asta când aduci un antrenor pe care vrei să-l ții două luni și jumătate?!

Gândiți-vă că vine Mirel Rădoi și pierde un meci. Se va da vina pe jucători, normal. Dar dacă pierde încă un meci? Ce se întâmplă atunci?? Intervine Gigi, că doar n-o să lase echipa să intre în faliment fotbalistic, nu?! De aceea zic că nu văd o finalitate.

Dacă vrei să faci lucrurile ca un profesionist, îl aduci pe Mirel, îi faci contract pe doi ani și jumătate sau mai mult, dacă ai încredere în el și pleci la treabă. Așa, după ce se întâmplă acum, eu nu cred în acest proiect. Când i-am spus că el trebuie să se comporte ca un patron, să asigure stabilitatea financiară, să angajeze oameni în care are încredere. A zis că el se distrează așa. Poate că se distrează și acum, nu știu.