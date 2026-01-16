Conacul lui Cristiano Ronaldo de 34,5 mil. de € e gata! "CR7" are plajă privată și un tunel subteran secret - Antena Sport

Închide meniul
Antena Sport Publicat: 16 ianuarie 2026, 14:29

Cristiano Ronaldo - Conac / Colaj Profimedia

Cristiano Ronaldo este unul dintre jucătorii de fotbal care încasează cei mai mulți bani, atât prin prisma contractului pe care îl are alături de Al-Nassr, cât și a contractelor de publicitate pe care le-a semnat de-a lungul timpului. Cu o parte din banii respectivi, portughezul a decis să își construisacă un conac în Portugalia, iar construcția sa este gata.

Cristiano Ronaldo are 40 de ani, iar cariera sa se apropie de final. În acest sens, unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului și-a făcut deja planul pentru cum va arăta viața sa odată ce va “agăța ghetele în cui”, iar pe listă se află revenirea în Portugalia.

S-au terminat construcțiile la conacul lui Ronaldo

Pentru a face asta, Ronaldo a început construcțiile pentru on conac în orașul Cascais, aflat pe marginea orașului Atlantic, la aproximativ 60 de kilometri distanță de Lisabona. Recent, construcțiile s-au încheiat, iar viitoarea casă a lui “CR7” ajunge la un cost total de 34,5 milioane de euro, potrivit Daily Express, citat de A Bola.

Casa lui Ronaldo va avea atât o piscină interioară, cât și una exterioară, la care se adaugă un garaj subteran pentru colecția de mașini a legendarului jucător. În plus, conacul este dotat cu un tunel secret subteran și cu un mural de la Louis Vuitton.

Viitoarea locuință a lui Ronaldo va avea în dotare și opt dormitoare, plus fațete de aur, care transformă conacul lui “CR7” într-o adevărată locuință de lux.

