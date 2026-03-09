Xabi Alonso și-a dat acordul pentru a prelua un club uriaș în vară! Singurul scenariu prin care mutarea pică - Antena Sport

Xabi Alonso a rămas fără echipă în ianuarie după despărțirea de Real Madrid, însă antrenorul spaniol este pe cale să revină din vară pe banca unui club uriaș. După cum circulau deja zvonurile, fostul tehnician ar urma să semneze cu Liverpool, club pentru care a evoluat timp de cinci ani ca jucător, însă există o condiție extrem de importantă în acest sens.

Presa din Spania anunță astăzi, 9 martie, că Xabi Alonso și-a dat acordul pentru a o prelua pe Liverpool din vară. Potrivit celor de la okdiario.com, cei care au făcut marele anunț, fostul mijlocaș la închidere ar urma să semneze un contract valabil pe trei ani care să fie astfel scadent până în anul 2029.

Xabi Alonso și-a dat “ok-ul” să vină la Liverpool. Liga Campionilor îl poate salva pe Slot

Conform sursei citate anterior, “cormoranii” ar fi început să tatoneze terenul în discuțiile cu Xabi Alonso încă de când acesta era antrenor la Real Madrid, mai exact din noiembrie 2025. în acel moment, tehnicianul basc nu se afla într-o perioadă bună pe Bernabeu, iar în jurul său începuseră deja să apară semne de întrebare cu privire la stabilitatea rolului său.

Acum, cu Alonso plecat de la Real după eșecul din finala Supercupei Spaniei contra Barcelonei, formației din Merseyside i-a fost mai ușor să discute alături de antrenorul de 44 de ani. Deși Xabi și-a dat acordul pentru a o prelua pe Liverpool, există un aspect care poate bloca în totatalitate venirea sa.

În cazul în care Arne Slot reușește să o conducă pe formația din Premier League spre trofeul Ligii Campionilor, atunci își va salva postul și va continua pe banca englezilor. În afară de UCL, “cormoranii” ar mai avea posibilitatea să câștige în FA Cup, unde s-au calificat recent în sferturi, în timp ce în Premier League șansele sunt 0 să își mai apere titlul.