Reacţia lui Răzvan Burleanu după ce Mirel Rădoi s-a înţeles cu Gigi Becali pentru a o prelua pe FCSB - Antena Sport

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a comentat acordul la care au ajuns Mirel Rădoi (44 de ani) şi Gigi Becali (67 de ani), pentru ca primul să o preia pe FCSB.

Burleanu e convins că rezultatele nu se vor lăsa aşteptate odată cu venirea lui Mirel Rădoi la FCSB.

Răzvan Burleanu, despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Mă bucur foarte mult”

“Mă bucur foarte mult de această decizie. Nu ştiu dacă să mă bucur pentru decizia domnului Becali sau pentru decizia lui Mirel Rădoi. Mirel Rădoi e un antrenor care a demonstrat de-a lungul timpului că are capacitatea de a gestiona momentele dificile.

E un context puţin mai larg la FCSB, dar atât timp cât Mirel Rădoi este în această poveste, sunt sigur că vom vedea deja rezultatele”, a spus Răzvan Burleanu.

Mirel Rădoi a fost astăzi acasă la Gigi Becali. Cei doi s-au înţeles pentru un proiect până în vară, atunci când fostul selecţioner al României va merge la o altă echipă.