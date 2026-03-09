Reacţia lui Răzvan Burleanu după ce Mirel Rădoi s-a înţeles cu Gigi Becali pentru a o prelua pe FCSB - Antena Sport

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a comentat acordul la care au ajuns Mirel Rădoi (44 de ani) şi Gigi Becali (67 de ani), pentru ca primul să o preia pe FCSB.
Burleanu e convins că rezultatele nu se vor lăsa aşteptate odată cu venirea lui Mirel Rădoi la FCSB.
Răzvan Burleanu, despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Mă bucur foarte mult”
“Mă bucur foarte mult de această decizie. Nu ştiu dacă să mă bucur pentru decizia domnului Becali sau pentru decizia lui Mirel Rădoi. Mirel Rădoi e un antrenor care a demonstrat de-a lungul timpului că are capacitatea de a gestiona momentele dificile.
E un context puţin mai larg la FCSB, dar atât timp cât Mirel Rădoi este în această poveste, sunt sigur că vom vedea deja rezultatele”, a spus Răzvan Burleanu.
Mirel Rădoi a fost astăzi acasă la Gigi Becali. Cei doi s-au înţeles pentru un proiect până în vară, atunci când fostul selecţioner al României va merge la o altă echipă.
Rădoi are deja un acord cu o formaţie unde va primi un salariu de 1.6 milioane de euro pe sezon. Becali nu a exclus însă varianta să-i facă o ofertă de 1 milion de euro lui Rădoi, în vară, pentru a rămâne la FCSB.
“El a acceptat de aseară. Acum a venit doar să discutăm mici detalii, ce înseamnă staff-ul. Pentru că, normal, trebuie să le dea nişte bani. El nu vrea bani, va veni doar să ajute. Într-un fel îl apreciez mai mult. Mi-a spus aşa. Asta nu e o veste bună, nici pentru mine, nici pentru suporteri. El are deja oferta de 1,6 milioane care, într-un fel, e acceptată din vară. Mi-a zis că vine. Când i-am dat mesaj lui i-am spus “sunt naşul tău, ajută-mă”. Şi el mi-a spus “naşule, mesajul tău m-a impresionat”. E sentimental Rădoi.
A zis că vine să mă ajute şi o scoatem. Stai liniştit că o scoatem. Ştiu despre ce e vorba. Dar din vară mi-am dat acordul. I-am zis să vină să scoatem, punem maşina pe roate, şi după văd eu, o conduc eu. A zis că nu poate să rămână. Dar în gândul meu, dacă îmi califici echipa, poate îţi dau eu un milion. Nu?”, a declarat Gigi Becali, la Palat.
