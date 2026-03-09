Lovitură după lovitură pentru Real Madrid înainte de turul cu Manchester City. Mbappe, OUT + încă o accidentare - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură după lovitură pentru Real Madrid înainte de turul cu Manchester City. Mbappe, OUT + încă o accidentare

Andrei Nicolae Publicat: 9 martie 2026, 16:53

Mbappe, în timpul unui meci pentru Real Madrid / Profimedia

Deja lipsită de mai mulţi fotbalişti importanţi, Real Madrid a anunţat luni că fundaşul spaniol Alvaro Carreras s-a accidentat la gamba dreaptă, ceea ce îl face să rateze meciul tur din optimile de finală ale Ligii Campionilor de miercuri împotriva lui Manchester City, transmite AFP.

Fundaşul stânga al lui Ral Madrid ar putea lipsi cel puţin o săptămână şi, prin urmare, nu este încă exclus să joace în meciul retur din 17 martie, potrivit presei spaniole.

Carreras se alătură “infirmeriei” pline de la Bernabeu

Această accidentare îi complică şi mai mult sarcina antrenorului lui Real, Alvaro Arbeloa, care este deja lipsit de Rodrygp, Eder Militao, Jude Bellingham, Dani Ceballos şi David Alaba.

Întors la Madrid după o săptămână petrecută la Paris, unde medicii au examinat accidentarea sa la genunchiul stâng, atacantul francez Kylian Mbappe şi-a continuat singur recuperarea şi nu pare în măsură să poată juca miercuri. Jurnaliștii de la marca.com chiar au titrat în acest sens: “Mbappe nu joacă în fața lui City“.

Real Madrid – Manchester City, partida tur din optimile de finală Champions League, se dispută miercuri de la ora 22:00.

Sursa: Agerpres.ro

