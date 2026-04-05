Alexandru Măţan, gol spectaculos în Grecia! A fost desemnat şi omul meciului

Panetolikos a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu Atromitos, în prima etapă din play-out-ul campionatului grec. Golul gazdelor a fost marcat de Alexandru Măţan.
Măţan a început ca titular meciul cu Atromitos şi a reuşit să deschidă scorul, în minutul 16. În continure, românul a rămas cel mai periculos jucător al gazdelor şi a fost înlocuit de antrenorul Giannis Anastasiou în minutul 85.
Alexandru Măţan, gol spectaculos în Grecia
Oaspeţii au egalat însă în al cincilea minut de prelungire, prin Jubitana, şi Panetolikos – Atromitos s-a terminat 1-1.
Goal…..Alexandru Matan pic.twitter.com/aWASC2sA8v
— TheFootballZone (@football_t69515) April 4, 2026
Alexandru Măţan, notat cu 8,3 de sofascore a fost desemnat jucătorul meciului.
Atromitos e prima în play-out, cu 30 de puncte, în timp ce Panetolikos e a treia, cu 27 de puncte.
