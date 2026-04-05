Home | Fotbal | Alexandru Măţan, gol spectaculos în Grecia! A fost desemnat şi omul meciului
Alexandru Măţan, gol spectaculos în Grecia! A fost desemnat şi omul meciului

Dan Roșu Publicat: 5 aprilie 2026, 8:15

Alexandru Măţan, gol spectaculos în Grecia! A fost desemnat şi omul meciului

Alexandru Măţan - Profimedia Images

Panetolikos a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu Atromitos, în prima etapă din play-out-ul campionatului grec. Golul gazdelor a fost marcat de Alexandru Măţan.

Măţan a început ca titular meciul cu Atromitos şi a reuşit să deschidă scorul, în minutul 16. În continure, românul a rămas cel mai periculos jucător al gazdelor şi a fost înlocuit de antrenorul Giannis Anastasiou în minutul 85.

Alexandru Măţan, gol spectaculos în Grecia

Oaspeţii au egalat însă în al cincilea minut de prelungire, prin Jubitana, şi Panetolikos – Atromitos s-a terminat 1-1.

Alexandru Măţan, notat cu 8,3 de sofascore a fost desemnat jucătorul meciului.

Atromitos e prima în play-out, cu 30 de puncte, în timp ce Panetolikos e a treia, cu 27 de puncte.

Loading ... Loading ...
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
