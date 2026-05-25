“E vorba de 10 milioane de euro!” Anunţul făcut de Gigi Becali după victoria cu Botoşani

Dan Roșu Publicat: 25 mai 2026, 8:40

Gigi Becali e pregătit pentru finala barajului pentru Conference League, dintre Dinamo şi FCSB. Finanţatorul roş-albaştrilor susţine că acela este un duel de 10 milioane de euro pentru echipa sa, care ar fi cap de serie până în play-off-ul competiţiei.

Dinamo – FCSB, finala barajului pentru calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League, va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Becali e sigur că nu se va impune în faţa rivalei dacă roş-albaştrii vor evolua ca în partida cu Botoşani, câştigată dramatic cu 4-3.

Ca jucători, n-am niciun dubiu. Dar e vorba şi ca echipă. Ca echipă nu e mai valoroasă. Nişte jucători valoroşi, dacă joacă în echipă şi se leagă jocul, trebuie fie mai valoroasă. Ăsta e meci de 10 milioane de euro minimum. Pentru noi, nu pentru ei. Pentru noi e uşoară calificarea. Suntem cap de serie până în play-off. Eu sper să câştigăm meciul.

(n.r. jucând ca în seara asta ştigaţi meciul cu Dinamo?) Nu. Nu-mi dau seama ce trebuie se schimbe. Eu doar văd, constat în ansamblul jocului. Să spun punctual ce, nu pot. Mai multă atenţie, mai hotărâţi. Şi cred atenţia va fi mai mare cu Dinamo”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

FCSB – Botoşani 4-3

FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-3, după prelungiri, FC Botoşani şi s-a calificat în finala barajului pentru Conference League.

Moldovenii au deschis scorul pe stadionul Steaua, în minutul 15, când Mailat a fost lansat de Mitrov şi l-a executat pe Târnovanu. După numai cinci minute Joao Paulo a recuperat o minge şi a trimis de la marginea careului, egalând. Ongenda a încercat să înscrie direct din corner, în minutul 31, iar la pauză s-a intrat cu scor egal, 1-1.

Bucureştenii au fost mai incisivi în prima parte a reprizei secunde, dar portarul ospeţilor, Anestis, a scos aproape totul, apărând în situaţie de unu la unu cu Toma (min. 47) şi Cisotti (min. 52).

Golul prin care gazdele au preluat conducerea a venit în minutul 53, când Dawa a înscris cu o lovitură de cap, din cornerul executat de Octavian Popescu. Anestis a mai intervenit în minutul 56, la şutul lui Olaru, şi în minutul 59, la lovitură liberă a lui Octavian Popescu, pentru ca arbitrul Istvan Kovacs dicteze penalti pentru FCSB, după verificarea VAR a unui henţ comis de Mailat.

Florin Tănase a transformat cu siguranţă, în minutul 69, majorând avantajul gazdelor. Arbitrul a mai dictat un penalti, pentru un henţ al lui Radunovic, şi Mailat a înscris de la punctul cu var, în minutul 77. Echipa lui Croitoru a reuşit însă şi egaleze în minutul 90+4, prin Kovtalyuk, abia intrat, iar scorul primelor 90 de minute a fost 3-3.

Bucureştenii au dominat prelungirile şi Anestis a scos la Toma, în minutul 104. Octavian Popescu a marcat golul calificării în minutul 107, după o acţiune superbă, şi FCSB, învingătoare cu 4-3, se califică în finala barajului pentru Conference League, unde va înfrunta Dinamo.

