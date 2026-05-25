Antonelli zboară, Russell abandonează. Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Canadei

Deja din cursa de sprint a devenit clar că Antonelli și Russell se vor lupta pentru fiecare milimetru de spațiu. A fost un duel în primul viraj, unde Russell a acționat în stilul lui Verstappen, l-a aruncat pe italian pe pământ. Acesta a revenit și a mai ”arat” o dată terenul în lupta cu coechipierul.

În restul sezonului – sau cel puțin până când mecanismul ADUO va mai nivela șansele -, Toto Wolff va râde cu un ochi, căci Mercedes are clar cea mai bună mașină, dar va plânge cu celălalt, deoarece duelurile între piloții săi vor fi mereu la limită.

Antonelli vs. Russell, un nou meci clasic

Stresul directorului e însă bucuria spectatorului. Și în cursa clasică, până în turul 30, cei doi s-au luptat și s-au depășit de nenumărate ori. A fost spectacol și ne-am bucurat de el.

McLaren era singura echipă care ar fi putut pune, cât de cât, în pericol supremația Mercedes în Canada. Chiar dacă au renunțat la a folosi noua aripă față, care nu oferea beneficii pe acest traseu, au avut un nou minipachet de îmbunătățiri, în completarea celor introduse la Miami.

Team-ul papaya a avut însă parte de o cursă de coșmar. După startul fulminant al lui Norris, care a trecut în frunte, totul a mers prost. A fost mai întâi alegerea catastrofală a gumelor intermediare, pe o pistă umedă la start, dar care se usca. Au urmat alte bâlbe, acroșaje, probleme mecanice. Cei doi piloți au lăudat însă mașina, care este cea de-a doua ca performanțe.