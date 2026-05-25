Antonelli zboară, Russell abandonează. Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Canadei

Deja din cursa de sprint a devenit clar că Antonelli și Russell se vor lupta pentru fiecare milimetru de spațiu. A fost un duel în primul viraj, unde Russell a acționat în stilul lui Verstappen, l-a aruncat pe italian pe pământ. Acesta a revenit și a mai ”arat” o dată terenul în lupta cu coechipierul.
În restul sezonului – sau cel puțin până când mecanismul ADUO va mai nivela șansele -, Toto Wolff va râde cu un ochi, căci Mercedes are clar cea mai bună mașină, dar va plânge cu celălalt, deoarece duelurile între piloții săi vor fi mereu la limită.
Antonelli vs. Russell, un nou meci clasic
Stresul directorului e însă bucuria spectatorului. Și în cursa clasică, până în turul 30, cei doi s-au luptat și s-au depășit de nenumărate ori. A fost spectacol și ne-am bucurat de el.
McLaren era singura echipă care ar fi putut pune, cât de cât, în pericol supremația Mercedes în Canada. Chiar dacă au renunțat la a folosi noua aripă față, care nu oferea beneficii pe acest traseu, au avut un nou minipachet de îmbunătățiri, în completarea celor introduse la Miami.
Team-ul papaya a avut însă parte de o cursă de coșmar. După startul fulminant al lui Norris, care a trecut în frunte, totul a mers prost. A fost mai întâi alegerea catastrofală a gumelor intermediare, pe o pistă umedă la start, dar care se usca. Au urmat alte bâlbe, acroșaje, probleme mecanice. Cei doi piloți au lăudat însă mașina, care este cea de-a doua ca performanțe.
O diferență o face cutia
Deși McLaren folosește motoare Mercedes, există o diferență de performanțe. McLaren își fabrică propriile cutii de viteze. Team-ul din Woking a optat pentru rapoarte de transmisie puțin mai scurte decât Mercedes. Asta înseamnă că piloții săi ajung cu o treaptă mai sus în trei ocazii în jurul turului de la Montreal, precum și că schimbă treptele superioare mai devreme pe măsură ce accelerează.
Alegerea are avantaje și dezavantaje. Contribuie în mod vizibil la timpul pierdut pe porțiunile lungi până la virajul 10 și la șicana finală. Acest fapt a contribuit la deficitul de 0,151 secunde față de Mercedes-ul lui George Russell, aflat în pole position, față de McLaren-ul lui Lando Norris. Cu toate acestea, înseamnă și o accelerație mai bună pentru McLaren, ceea ce va reprezenta un câștig de timp în alte părți ale turului. Alegerea ar avea, de asemenea, impacturi subtile asupra strategiei de recuperare a energiei.
W17 e o rachetă
Echipa dominantă este clar Mercedes. Iată un fapt ilustrativ: în turul al 19-lea, ambele monoposturi W17 depășiseră deja cu un tur cinci mașini. Dacă George Russell nu ar fi suferit un abandon mecanic în T30, probabil ar fi trebuit să intervină Wolff de la boxe să-i despartă. George Russell e marele ghinionist al cursei. Ultimul său DNF (did not finish) fusese la Silverstone, în 2024.
Englezul a obținut cel de-al treilea său pole consecutiv la Montreal în urma unei erori inițiale. Echipa a trebuit să-și ajusteze strategia după greșeala inițială a lui Russell, iar asta a dus la un al doilea tur rapid în Q3 reușit. Decizia de a-l aduce pe Russell înapoi la boxe și de a schimba programul planificat a fost crucială. Echipa se temea că un steag galben ar putea forța un start de pe poziția a zecea. Primul tur rapid al lui Russell a fost de 1’12” 993, plasându-l pe locul opt. Cu toate acestea, având combustibil pentru o altă încercare, a obținut pole position-ul cu un timp de 1’12” 578. Un scenariu similar s-a desfășurat și pentru Max Verstappen, care și-a îmbunătățit semnificativ timpul într-un al doilea tur, coborând de la 1’13” 502 la 1’12” 907.
Primul podium din 2026 pentru Max
O altă echipă care a făcut progrese a fost Red Bull Racing. A fost una dintre acele rare weekend-uri în care inginerii nu au setat mașina lui Max Verstappen potrivit dorințelor olandezului. În calificări, mașina lui Verstappen a fost mai lentă cu 4,9 km/h la măsurătoarea pe linia dreptă în comparație cu cea a lui Hadjar, subliniind impactul alegerilor de setări.
Max a luat startul de pe locul șase pe grilă, cu coechipierul său Isack Hadjar la doar 28 de miimi în spate. Problemele de performanță ale RB22 au provenit în calificări din setări care nu au dat roade în cazul lui Max. Pentru Hadjar au funcționat însă mai bine, mai ales în cursă, pe care a terminat-o pe poziția a cincea. O a doua mașină Red Bull Racing nu s-a mai clasat în Top 5 într-un Mare Premiu în ultimele 46 de curse.
Lewis redivivus
Un interesant salt înainte l-a făcut și căluțul cabrat, deși SF26 suferă în continuare la viteza pe liniile drepte. De obicei Leclerc e mai rapid decât Hamilton, dar monegascul a avut probleme cu frânele, pe o pistă unde acestea sunt puse în general la grea încercare. Această pistă e însă una pe care Lewis se simte foarte bine, unde obținuse anterior 7 victorii și 10 urcări pe podium. Niciodată nu s-a aflat însă pe treapta a doua, dar gheața s-a spart acum, în 2026. Lewis a câștigat duelul lui vechi cu Max Verstappen, după ce cvadruplul campion mondial îl depășise pe septuplu în primele secvențe ale cursei. Este și primul podium din 2026 pentru Max Verstappen.
