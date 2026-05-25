Kimi Antonelli, discurs de mare campion după victoria din Marele Premiu al Canadei: “Nu aşa voiam să câştig”

Kimi Antonelli a câştigat şi Marele Premiu al Canadei, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Pilotul de 19 ani de la Mercedes a obţinut al patrulea succes la rând în acest sezon, singura cursă în care nu s-a impus fiind cea din Australia, din prima etapă.

Pe Circuitul Gilles-Villeneuve din Montreal, George Russell a plecat din pole-position, dar britanicul nu a avut start grozav. Şi-a recuperat rapid poziţia, după ce ajunsese pe locul 3 încă din primul tur, după care a urmat o luptă strânsă pentru prima poziţie care a ţinut jumătate de cursă.

Kimi Antonelli, discurs de mare campion după victoria din Marele Premiu al Canadei

Din nefericire pentru Russell, acesta a abandonat în turul 30, din cauza unor probleme tehnice ale monopostului. Imediat după cursă, Kimi Antonelli s-a gândit la coechipierul său:

“Mulţumesc tuturor. Nu aşa voiam să câştig. Aveam o luptă grozavă cu George”, a spus Kimi Antonelli, prin radio, imediat după cursă.

La interviurile de la finalul cursei, Kimi Antonelli a recunoscut că duelurile cu George Russell din Canada au fost la limită, dar frumoase, aşa cum ar fi fost până la final, dacă nu ar fi apărut acea problemă la monopostul britanicului: