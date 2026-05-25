Coşmar pentru AC Milan şi Juventus! Granzii din Italia au ratat Liga Campionilor. Como, calificare fabuloasă

Ultima etapă din Serie A a cosfințit o surpriză uriașă în vederea sezonului viitor de Liga Campionilor. AC Milan și Juventus, două dintre cele mai titrate echipe din “cizmă”, nu vor participa în cea mai tare competiție europeană intercluburi, iar ultima poziție care asigură accesul spre UCL a fost ocupată de Como, echipa lui Cesc Fabregas care se va afla la prima ei participare într-o competiție UEFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Runda cu numărul 38 din Serie A a avut o miză imensă în lupta pentru calificarea în Liga Campionilor. Înainte de ultima etapă, singurele echipe care erau sigure de locul lor în competiția “regină” din Europa erau Inter și Napoli, iar pentru celelalte două locuri se luptau patru cluburi: AS Roma, Como, AC Milan și Juventus.

AC Milan s-a încurcat contra lui Cagliari

Până ca toate meciurile echipelor implicate să se dispute, ierarhia arăta în felul următor:

3. AC Milan – 70 pct.

4. AS Roma – 70 pct.

5. Como – 68 pct.

6. Juventus – 68 pct.

Astfel, “rossonerii” și capitolinii erau în pole-position pentru a se califica în sezonul următor de Liga Campionilor. Trupa lui Massimiliano Allegri părea să aibă o misiune ușoară contra lui Cagliari, locul 14 din clasament, care nu mai avea nicio miză.

Nu a fost însă cazul, pentru că sarzii s-au impus cu 2-1, deși AC Milan a deschis scorul după doar două minute prin Saelemaekers. Astfel, formația din Lombardia a devenit dependentă de rezultatele celor de la Como și Juventus pentru a mai avea o șansă la calificarea în UCL.