Coşmar pentru AC Milan şi Juventus! Granzii din Italia au ratat Liga Campionilor. Como, calificare fabuloasă

Ultima etapă din Serie A a cosfințit o surpriză uriașă în vederea sezonului viitor de Liga Campionilor. AC Milan și Juventus, două dintre cele mai titrate echipe din “cizmă”, nu vor participa în cea mai tare competiție europeană intercluburi, iar ultima poziție care asigură accesul spre UCL a fost ocupată de Como, echipa lui Cesc Fabregas care se va afla la prima ei participare într-o competiție UEFA.
Runda cu numărul 38 din Serie A a avut o miză imensă în lupta pentru calificarea în Liga Campionilor. Înainte de ultima etapă, singurele echipe care erau sigure de locul lor în competiția “regină” din Europa erau Inter și Napoli, iar pentru celelalte două locuri se luptau patru cluburi: AS Roma, Como, AC Milan și Juventus.
AC Milan s-a încurcat contra lui Cagliari
Până ca toate meciurile echipelor implicate să se dispute, ierarhia arăta în felul următor:
- 3. AC Milan – 70 pct.
- 4. AS Roma – 70 pct.
- 5. Como – 68 pct.
- 6. Juventus – 68 pct.
Astfel, “rossonerii” și capitolinii erau în pole-position pentru a se califica în sezonul următor de Liga Campionilor. Trupa lui Massimiliano Allegri părea să aibă o misiune ușoară contra lui Cagliari, locul 14 din clasament, care nu mai avea nicio miză.
Nu a fost însă cazul, pentru că sarzii s-au impus cu 2-1, deși AC Milan a deschis scorul după doar două minute prin Saelemaekers. Astfel, formația din Lombardia a devenit dependentă de rezultatele celor de la Como și Juventus pentru a mai avea o șansă la calificarea în UCL.
Como și-a făcut treaba și le-a “interzis” lui AC Milan și Juventus intrarea în UCL
Echipa lui Cesc Fabregas nu s-a încurcat însă și a “demolat-o” pe Cremonese, formație care se afla în lupta pentru evitarea retrogradării, cu scorul de 4-1. AS Roma, cealaltă echipă care era favorită să ocupe un loc de UCL, și-a câștigat și ea meciul cu Hellas Verona, scor 2-0.
Astfel, în urma jocului rezultatelor, Juventus, al cărui meci cu Torino a început mai târziu din cauza unor incidente între suporteri, s-a văzut eliminată din “cursa” pentru Champions League încă de dinainte ca partida să se încheie. Bianconerii au remizat cu rivalii lor, scor 2-2, însă chiar și în cazul în care ar fi câștigat, ar fi terminat la egalitate cu cei de la Como, care aveau avantajul meciurilor directe.
Astfel, clasamentul din Serie A a arătat în felul următor la final de sezon:
- 3. AS Roma – 73 pct.
- 4. Como – 71 pct.
- 5. AC Milan – 70 pct.
- 6. Juventus – 69 pct.
Pentru AC Milan și Juventus, ratarea Ligii Campionilor reprezintă o lovitură uriașă de imagine, în timp ce pentru Como, care sezonul trecut era o nou-promovată în Serie A, calificarea e ceva incredibil.
- Ultraşii lui Juventus le-au ordonat jucătorilor să nu joace meciul cu Torino! Haos total, după o bătaie generală
- Gennaro Gattuso, revenire spectaculoasă în Serie A? Formaţia care-l vrea pe fostul selecţioner al Italiei
- Cristi Chivu, veşti excelente! Şefii lui Inter s-au înţeles pentru primul transfer al noului sezon
- Cristi Chivu, reacție fabuloasă la final de sezon cu Inter. Răspunsul dat la întrebarea: “Cu cine ții la Mondial?”
- Bologna – Inter 3-3. Cristi Chivu a “tras cortina” peste un sezon de vis