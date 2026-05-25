Home | Fotbal | Serie A | Coşmar pentru AC Milan şi Juventus! Granzii din Italia au ratat Liga Campionilor. Como, calificare fabuloasă

Coşmar pentru AC Milan şi Juventus! Granzii din Italia au ratat Liga Campionilor. Como, calificare fabuloasă

Andrei Nicolae Publicat: 25 mai 2026, 8:26

Comentarii
Coşmar pentru AC Milan şi Juventus! Granzii din Italia au ratat Liga Campionilor. Como, calificare fabuloasă

Strahinja Pavlovic, după ce AC Milan a ratat calificarea în UCL / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ultima etapă din Serie A a cosfințit o surpriză uriașă în vederea sezonului viitor de Liga Campionilor. AC Milan și Juventus, două dintre cele mai titrate echipe din “cizmă”, nu vor participa în cea mai tare competiție europeană intercluburi, iar ultima poziție care asigură accesul spre UCL a fost ocupată de Como, echipa lui Cesc Fabregas care se va afla la prima ei participare într-o competiție UEFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Runda cu numărul 38 din Serie A a avut o miză imensă în lupta pentru calificarea în Liga Campionilor. Înainte de ultima etapă, singurele echipe care erau sigure de locul lor în competiția “regină” din Europa erau Inter și Napoli, iar pentru celelalte două locuri se luptau patru cluburi: AS Roma, Como, AC Milan și Juventus.

AC Milan s-a încurcat contra lui Cagliari

Până ca toate meciurile echipelor implicate să se dispute, ierarhia arăta în felul următor:

  • 3. AC Milan – 70 pct.
  • 4. AS Roma – 70 pct.
  • 5. Como – 68 pct.
  • 6. Juventus – 68 pct.

Astfel, “rossonerii” și capitolinii erau în pole-position pentru a se califica în sezonul următor de Liga Campionilor. Trupa lui Massimiliano Allegri părea să aibă o misiune ușoară contra lui Cagliari, locul 14 din clasament, care nu mai avea nicio miză.

Nu a fost însă cazul, pentru că sarzii s-au impus cu 2-1, deși AC Milan a deschis scorul după doar două minute prin Saelemaekers. Astfel, formația din Lombardia a devenit dependentă de rezultatele celor de la Como și Juventus pentru a mai avea o șansă la calificarea în UCL.

Reclamă
Reclamă

Como și-a făcut treaba și le-a “interzis” lui AC Milan și Juventus intrarea în UCL

Echipa lui Cesc Fabregas nu s-a încurcat însă și a “demolat-o” pe Cremonese, formație care se afla în lupta pentru evitarea retrogradării, cu scorul de 4-1. AS Roma, cealaltă echipă care era favorită să ocupe un loc de UCL, și-a câștigat și ea meciul cu Hellas Verona, scor 2-0.

Astfel, în urma jocului rezultatelor, Juventus, al cărui meci cu Torino a început mai târziu din cauza unor incidente între suporteri, s-a văzut eliminată din “cursa” pentru Champions League încă de dinainte ca partida să se încheie. Bianconerii au remizat cu rivalii lor, scor 2-2, însă chiar și în cazul în care ar fi câștigat, ar fi terminat la egalitate cu cei de la Como, care aveau avantajul meciurilor directe.

Astfel, clasamentul din Serie A a arătat în felul următor la final de sezon:

Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"
Reclamă
  • 3. AS Roma – 73 pct.
  • 4. Como – 71 pct.
  • 5. AC Milan – 70 pct.
  • 6. Juventus – 69 pct.

Pentru AC Milan și Juventus, ratarea Ligii Campionilor reprezintă o lovitură uriașă de imagine, în timp ce pentru Como, care sezonul trecut era o nou-promovată în Serie A, calificarea e ceva incredibil.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă semifinala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"
Observator
Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"
Video fabulos! Romanticul Giovanni Becali, interpretând piesa lui de suflet făcută cu AI! I-au dat lacrimile în direct
Fanatik.ro
Video fabulos! Romanticul Giovanni Becali, interpretând piesa lui de suflet făcută cu AI! I-au dat lacrimile în direct
8:20

Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare”
1:09

VIDEOKimi Antonelli, discurs de mare campion după victoria din Marele Premiu al Canadei: “Nu aşa voiam să câştig”
0:39

VIDEOKimi Antonelli a câştigat Marele Premiu al Canadei! A patra victorie consecutivă pentru puştiul de 19 ani
0:27

Sorana Cîrstea, calificare fulgerătoare în turul al doilea la Roland Garros! Victorie în 72 de minute
0:14

VideoDezastru pentru George Russell în Marele Premiu al Canadei! Pilotul Mercedes a abandonat la jumătatea cursei
0:08

VIDEOÎntrebarea care l-a enervat pe Florin Tănase după victoria cu Botoşani: “Cum?”
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 3 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 4 Fostul jucător de la FCSB, dorit de Dinamo, s-a decis şi semnează 5 Doliu în sportul românesc! Un fost mare antrenor a murit la 84 de ani 6 Lia Olguța Vasilescu, anunț uriaș! Ce a decis după întâlnirea cu jucătorii și staff-ul Universității Craiova
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total