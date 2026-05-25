Marius Croitoru l-a făcut praf pe Istvan Kovacs: “Cine a zis că e cel mai bun din țară?”

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-3, după prelungiri, formaţia FC Botoşani şi s-a calificat în finala barajului pentru Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Croitoru l-a criticat în termeni duri la final de partidă pe Istvan Kovacs.

”Sunt mândru de băieţi, felicit FCSB pentru victorie. Mergem în vacanţă să ne reîncărcăm bateriile şi să revenim mai puternici. Chiar dacă la golul doi nu a fost corner, pentru că o atinge Tavi, toată tenta a fost pentru ei.

Mă simt nostalgic pentru vremurile în care jucam fotbal. Incredibil, arbitrul nu a avut aceeaşi măsură, nu dădea faulturi la ei, iar nouă ne-a dat atâtea galbene. Ok, o faci pentru oamenii din tribune, dar pe cei de fotbal e greu să îi păcăleşti. Nu poţi să dai galben la fiecare fază. Eu sunt obişnuit să iau, nu e o problemă pentru mine. Dacă ajungi să arbitrezi un astfel de meci… Cine spune că e cel mai bun arbitru?

Am început a doua repriză slab, am luat gol, am revenit, după care, la pauză, trei jucători mi-au cerut schimbare. Exact de unde a ieşit Diaw, pe acolo s-a luat gol. Am revenit, apoi a venit un gol după o acţiune foarte frumoasă a lui Tavi, iar lucrurile s-au simplificat pentru ei.