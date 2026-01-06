Algeria, calificare dramatică în sferturile Cupei Africii. Gol de senzație în minutul 119 - Antena Sport

Selecţionata de fotbal a Algeriei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, în urma unei victorii cu RD Congo, scor 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, marţi, la Rabat.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Adil Boulbina (119), cu o execuţie superbă din afara careului, la care portarul advers nu a avut nicio șansă.

Algeria a eliminat-o pe RD Congo și s-a calificat în sferturile Cupei Africii

La Rabat, pe Moulay Hassan Stadium, Algeria şi R.D. Congo au fost la egalitate în primele 90 de minute ale meciului din optimi.

S-a intrat în prelungiri, iar salvarea echipei lui Vladimir Petkovic a venit de la momentul de inspiraţie al selecţionerului, care l-a aruncat în luptă pe Adil Boulbina în minutul 113. Şi jucătorul de la Al-Duhail a înscris în minutul 119, din assistul unui alt jucător de rezervă, Zerrouki.

RD Congo a avut o oportunitate mare în minutele adiţionale ale meciului, dar Himad Abdelli a blocat mingea trimisă cu capul de Ibrahim Mayele.