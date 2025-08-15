AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei de 15 august.
- Nou transfer la FCSB
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League: „Mai luăm un atacant”, a spus patronul campioanei, înaintea confruntării cu Aberdeen.
- Alegerile lui Lucescu
Mircea Lucescu a anunțat convocările preliminare pentru meciurile din luna septembrie. Amicalul de lux cu Canada va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY pe 5 septembrie.
- Interes pentru Baiaram
Pe AS.ro vezi ce sumă poate încasa Mihai Rotaru în schimbul transferului lui Ștefan Baiaram. Mijlocașul a marcat un gol spectaculos în returul dramatic cu Spartak Trnava.
- Gele, OUT de la FCSB
Jordan Gele va pleca, în cele din urmă, de la FCSB. Atacantul s-a înțeles cu o echipă din Qatar, după ce a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali.
- Start în Premier League
Englezii au cotat-o pe Arsenal cu prima șansă la câștigarea titlului în Premier League, în noul sezon. Viktor Gyokeres va fi marele atu al „tunarilor”.
