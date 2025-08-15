AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august

Publicat: 15 august 2025, 16:56

Gigi Becali / Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt  cele mai tari știri ale zilei de 15 august.

  1. Nou transfer la FCSB 

Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League: „Mai luăm un atacant”, a spus patronul campioanei, înaintea confruntării cu Aberdeen.  

  1. Alegerile lui Lucescu

Mircea Lucescu a anunțat convocările preliminare pentru meciurile din luna septembrie. Amicalul de lux cu Canada va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY pe 5 septembrie. 

  1. Interes pentru Baiaram

Pe AS.ro vezi ce sumă poate încasa Mihai Rotaru în schimbul transferului lui Ștefan Baiaram. Mijlocașul a marcat un gol spectaculos în returul dramatic cu Spartak Trnava.  

  1. Gele, OUT de la FCSB

Jordan Gele va pleca, în cele din urmă, de la FCSB. Atacantul s-a înțeles cu o echipă din Qatar, după ce a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali. 

  1. Start în Premier League

Englezii au cotat-o pe Arsenal cu prima șansă la câștigarea titlului în Premier League, în noul sezon. Viktor Gyokeres va fi marele atu al „tunarilor”. 

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1. 

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
