AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei de 15 august.

Nou transfer la FCSB

Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League: „Mai luăm un atacant”, a spus patronul campioanei, înaintea confruntării cu Aberdeen.

Alegerile lui Lucescu

Mircea Lucescu a anunțat convocările preliminare pentru meciurile din luna septembrie. Amicalul de lux cu Canada va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY pe 5 septembrie.

Interes pentru Baiaram

Pe AS.ro vezi ce sumă poate încasa Mihai Rotaru în schimbul transferului lui Ștefan Baiaram. Mijlocașul a marcat un gol spectaculos în returul dramatic cu Spartak Trnava.

Gele, OUT de la FCSB

Jordan Gele va pleca, în cele din urmă, de la FCSB. Atacantul s-a înțeles cu o echipă din Qatar, după ce a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali.