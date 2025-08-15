"Sunt slabi" Gigi Becali a râs de Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cu ce patron din Liga 1 se luptă: "Cu el am orgolii" - Antena Sport

Gigi Becali a continuat să râdă de Dan Şucu şi Mihai Rotaru, patronii din Liga 1 care s-au opus modificării regulamentului pentru ca Malcom Edjouma să poată evolua în campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă Dan Şucu îi cerea demisia lui Gino Iorgulescu, la Adunarea Generală a LPF preşedintele executiv al giuleştenilor, Victor Angelescu, nu a abordat acest subiect.

Gigi Becali: “Nu am orgolii cu Şucu şi Rotaru, sunt prea slabi”

“Noi trebuie să câștigăm toate meciurile, nu doar că-i Rapid. Apoi se pune la îndoială play-off-ul. Eu trebuie să țin cu galeria și atunci am orgoliu. La mine nu contează că-i Rapid, că-i Dinamo.

Eu am orgolii doar cu Nelu Varga. Cu ăla mă bat, cu ăștia nu am pentru că sunt prea slabi. Până acum așa a fost, pentru ce să am orgolii. Cu ăla am orgolii, ăla a câștigat campionate. Mai câștigă și ei câte un meci, lasă că sunt și ei mici (n.r.: Șucu și Rotaru).

Dacă se fac mari, atunci zic «S-au făcut mari. S-a făcut mare Dan Șucu, s-a făcut mare și Rotaru». Când o să crească, atunci o să fie altceva”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.