Gabi Balint, verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene: "Zona a 4-a a fotbalului!" - Antena Sport

Gabi Balint a analizat prestațiile echipelor românești din cupele europene și a venit cu un verdict dur. În opinia fostului internațional, valoarea echipelor noastre se clasează în „zona a 4-a sau a 3-a din fotbalul european”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce a trecut de Drita. De cealaltă parte, CFR Cluj și Universitatea Craiova vor reprezenta România în play-off-ul Conference League. Echipa lui Dan Petrescu a fost eliminată din turul 3 al Europa League de Braga, în timp ce oltenii lui Mirel Rădoi au trecut, cu mari emoții, de Spartak Trnava, în turul 3 al Conference League.

Gabi Balint a venit cu un verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene

În opinia lui Gabi Balint, problemele avute de echipele noastre, cu adversari mai slab cotați, nu sunt surprinzătoare, având în vedere și ultimele sezoane în care România a înregistrat rezultate dezamăgitoare în preliminarii.

Fostul internațional crede că o excepție a fost însă sezonul precedent al Europa League, în care FCSB a ajuns până în faza optimilor, fiind eliminată de Olympique Lyon.

“(n.r. Vi se pare un pic suprarealist că am început să avem probleme cu echipe din Kosovo, Slovacia, Andorra?) Da, dar m-am obișnuit (n.r. râde) pentru că nu o facem de anul acesta. Ba am avut parte de surprize extrem de neplăcute, precum înfrângerea FCSB din Andorra.