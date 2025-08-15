Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gabi Balint, verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene: "Zona a 4-a a fotbalului!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Gabi Balint, verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene: “Zona a 4-a a fotbalului!”

Gabi Balint, verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene: “Zona a 4-a a fotbalului!”

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 17:15

Comentarii
Gabi Balint, verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene: Zona a 4-a a fotbalului!

Antena Sport

Gabi Balint a analizat prestațiile echipelor românești din cupele europene și a venit cu un verdict dur. În opinia fostului internațional, valoarea echipelor noastre se clasează în „zona a 4-a sau a 3-a din fotbalul european”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce a trecut de Drita. De cealaltă parte, CFR Cluj și Universitatea Craiova vor reprezenta România în play-off-ul Conference League. Echipa lui Dan Petrescu a fost eliminată din turul 3 al Europa League de Braga, în timp ce oltenii lui Mirel Rădoi au trecut, cu mari emoții, de Spartak Trnava, în turul 3 al Conference League.

Gabi Balint a venit cu un verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene

În opinia lui Gabi Balint, problemele avute de echipele noastre, cu adversari mai slab cotați, nu sunt surprinzătoare, având în vedere și ultimele sezoane în care România a înregistrat rezultate dezamăgitoare în preliminarii.

Fostul internațional crede că o excepție a fost însă sezonul precedent al Europa League, în care FCSB a ajuns până în faza optimilor, fiind eliminată de Olympique Lyon.

“(n.r. Vi se pare un pic suprarealist că am început să avem probleme cu echipe din Kosovo, Slovacia, Andorra?) Da, dar m-am obișnuit (n.r. râde) pentru că nu o facem de anul acesta. Ba am avut parte de surprize extrem de neplăcute, precum înfrângerea FCSB din Andorra.

Reclamă
Reclamă

Valoarea noastră e în zona a patra a fotbalului european, sau a treia, așa că nu putem emite pretenții. Ce a realizat tot FCSB, anul trecut, în Europa League, a fost o excepție.

Acum sunt aproape, din nou, de o calificare în Europa League. Ar fi foarte bine dacă o realizează. În rest, să le vedem și pe celelalte două”, a spus Gabi Balint, citat de golazo.ro.

Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova să treacă mai departe de adversarele lor din Europa? Verdictul specialiștilor

FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt cele trei echipe care reprezintă în continuare România în cupele europene și după seara de joi. Dacă “roș-albaștrii” au rămas în Europa League după ce au trecut de Drita, ardelenii au “retrogradat” în Conference League după eșecul cu Braga, acolo unde au ajuns și oltenii după ce au eliminat-o pe Spartak Trnava.

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Reclamă

Statisticienii de la Football Meets Data au analizat adversarele celor trei echipe din play-off-ul UEL și UECL și au venit cu probabilitățile de a merge mai departe pentru români.

FCSB a trecut aseară de Drita în turul 3 preliminar Europa League după ce i-a învins pe kosovari și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. Pe elevii lui Elias Charalambous îi așteaptă acum meciurile cu Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției din sezonul recent încheiat.

Cei de la Football Meets Data au analizat calculele de calificare ale celor două echipe și o văd pe campioana României cu o probabilitate de 69% de a merge mai departe. Procentul este unul ridicat, însă nu se compară cu numerele pe care le înregistrase FCSB în fața unor adversari precum Inter d’Escaldes, Shkendija sau chiar și Drita, care treceau de borna 80 și chiar 90.

În ceea ce privește formațiile din Conference League, CFR Cluj e văzută și ea favorită în “dubla” cu suedezii de la Hacken, însă și mai la limită decât FCSB. Ardelenii au o probabilitate de 58% de a se califica. Pe tabloul outsiderilor se află Universitatea Craiova, care e dată cu o șansă de calificare de 44% în fața turcilor de la Bașakșehir.

Meciurile celor trei echipe din România din play-off-ul Europa și Conference League se vor disputa pe 21 și 28 august.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
Observator
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
A cerut un sfat de la ChatGPT, dar a ajuns la spital ulterior. Ce a putut să pățească un bărbat
Fanatik.ro
A cerut un sfat de la ChatGPT, dar a ajuns la spital ulterior. Ce a putut să pățească un bărbat
18:24
Specialiștii au dat verdictul: Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A!
17:40
Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul UECL: “E creația lui Erdogan!”
17:27
“Sunt slabi” Gigi Becali a râs de Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cu ce patron din Liga 1 se luptă: “Cu el am orgolii”
16:56
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august
16:42
FotoPremierul Ilie Bolojan a vizitat Academia de Fotbal a lui Gică Hagi de la Ovidiu
16:41
Giovanni Becali, val de laude pentru un jucător din Liga 1: “L-am propus la 3-4 echipe importante!”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 6 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”