Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul UECL: "E creația lui Erdogan!" - Antena Sport

Mihai Rotaru a vorbit despre Bașakșehir, adversara Universității Craiova din play-off-ul Conference League. Acesta i-a analizat pe turci, după meciul cu Spartak Trnava.
Universitatea Craiova s-a calificat în play-off cu emoții, după ce a învins-o pe Spartak Trnava în prelungiri. Chiar dacă au codus cu 4-0 la general, elevii lui Mirel Rădoi s-au văzut întorși de slovaci, însă Băluță și Nsimba au rezolvat calificarea în reprizele adiționale.
Ce a spus Mihai Rotaru despre Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul Conference League
Mihai Rotaru a amintit că Bașakșehir este echipa susținută de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. În opinia patronului de la Universitatea Craiova, formația din Istanbul este „creația” liderului de la Ankara.
Totodată, Mihai Rotaru a ținut să precizeze că turcii au un lot valoros, având în vedere sumele pe care le oferă pentru transferuri.
„(n.r. – Cum vi se par turcii?) Nu pot să spun că e cel mai tare sau cel mai slab adversar de până acum. Trnava e o echipă foarte bună, știam asta de dinainte. Sarajevo este o echipă cu individualități foarte bune, gândiți-vă că au vândut jucători cu 2,5-3 milioane de euro.
Cred că fiecare echipă are profilul și calitățile ei negative sau pozitive. Fără discuție e faptul că Bașakșehir este o echipă foarte tare, vine din campionatul Turciei, care este foarte puternic.
Bașakșehir este echipa de pe locul 5 și e sigur o echipă foarte bună. (n.r. Erdogan) E suporterul ei numărul 1 din ce știu, este creația lui. Au transferat acum un jucător, au plătit 8 milioane de euro pe un jucător din Seria A. Au dat 8 sau 9 milioane de euro”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.
Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Este foarte important”
Marius Șumudică i-a dat sfaturi lui Mirel Rădoi, după ce Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League. Oltenii au irosit un avantaj de 4-0 cu Spartak Trnava și au avut nevoie de prelungiri pentru a-i elimina pe slovaci. Pentru un loc în grupa principală a competiției, trupa din Bănie se va duela cu turcii de la Bașakșehir.