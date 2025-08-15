Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul UECL: "E creația lui Erdogan!" - Antena Sport

Mihai Rotaru a vorbit despre Bașakșehir, adversara Universității Craiova din play-off-ul Conference League. Acesta i-a analizat pe turci, după meciul cu Spartak Trnava.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off cu emoții, după ce a învins-o pe Spartak Trnava în prelungiri. Chiar dacă au codus cu 4-0 la general, elevii lui Mirel Rădoi s-au văzut întorși de slovaci, însă Băluță și Nsimba au rezolvat calificarea în reprizele adiționale.

Ce a spus Mihai Rotaru despre Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul Conference League

Mihai Rotaru a amintit că Bașakșehir este echipa susținută de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. În opinia patronului de la Universitatea Craiova, formația din Istanbul este „creația” liderului de la Ankara.

Totodată, Mihai Rotaru a ținut să precizeze că turcii au un lot valoros, având în vedere sumele pe care le oferă pentru transferuri.

„(n.r. – Cum vi se par turcii?) Nu pot să spun că e cel mai tare sau cel mai slab adversar de până acum. Trnava e o echipă foarte bună, știam asta de dinainte. Sarajevo este o echipă cu individualități foarte bune, gândiți-vă că au vândut jucători cu 2,5-3 milioane de euro.