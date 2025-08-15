Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul UECL: "E creația lui Erdogan!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul UECL: “E creația lui Erdogan!”

Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul UECL: “E creația lui Erdogan!”

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 17:40

Comentarii
Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea dublei” din play-off-ul UECL: E creația lui Erdogan!

AntenaSport

Mihai Rotaru a vorbit despre Bașakșehir, adversara Universității Craiova din play-off-ul Conference League. Acesta i-a analizat pe turci, după meciul cu Spartak Trnava.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off cu emoții, după ce a învins-o pe Spartak Trnava în prelungiri. Chiar dacă au codus cu 4-0 la general, elevii lui Mirel Rădoi s-au văzut întorși de slovaci, însă Băluță și Nsimba au rezolvat calificarea în reprizele adiționale.

Ce a spus Mihai Rotaru despre Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul Conference League

Mihai Rotaru a amintit că Bașakșehir este echipa susținută de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. În opinia patronului de la Universitatea Craiova, formația din Istanbul este „creația” liderului de la Ankara.

Totodată, Mihai Rotaru a ținut să precizeze că turcii au un lot valoros, având în vedere sumele pe care le oferă pentru transferuri.

„(n.r. – Cum vi se par turcii?) Nu pot să spun că e cel mai tare sau cel mai slab adversar de până acum. Trnava e o echipă foarte bună, știam asta de dinainte. Sarajevo este o echipă cu individualități foarte bune, gândiți-vă că au vândut jucători cu 2,5-3 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Cred că fiecare echipă are profilul și calitățile ei negative sau pozitive. Fără discuție e faptul că Bașakșehir este o echipă foarte tare, vine din campionatul Turciei, care este foarte puternic.

Bașakșehir este echipa de pe locul 5 și e sigur o echipă foarte bună. (n.r. Erdogan) E suporterul ei numărul 1 din ce știu, este creația lui. Au transferat acum un jucător, au plătit 8 milioane de euro pe un jucător din Seria A. Au dat 8 sau 9 milioane de euro”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Este foarte important”

Marius Șumudică i-a dat sfaturi lui Mirel Rădoi, după ce Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League. Oltenii au irosit un avantaj de 4-0 cu Spartak Trnava și au avut nevoie de prelungiri pentru a-i elimina pe slovaci. Pentru un loc în grupa principală a competiției, trupa din Bănie se va duela cu turcii de la Bașakșehir.

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Reclamă

Marius Șumudică a declarat că Universitatea Craiova are nevoie de un psiholog, ținând cont de partidele încinse disputate în acest sezon. Fostul antrenor de la Rapid consideră că acest lucru i-ar ajuta pe oltenii lui Mirel Rădoi.

Totodată, Șumudică a mai remarcat și faptul că Rădoi le-a dat oltenilor plăcerea de a juca, subliniind numeroasele goluri marcate în acest start de sezon. Totuși, „Șumi” consideră că o problemă la echipa din Bănie este reprezentată și de faptul că nu există un fundaș lateral în benzi.

„Mie îmi place Craiova, îmi place și prin ceea ce am fost eu ca jucător și mă refer aici la atacant. Marchează, dar în același timp primesc foarte multe goluri pentru că acest sistem este extrem de ofensiv. 

El practic în benzi nu joacă cu niciun fundaș lateral, joacă cu mijlocași. Fie că e Mihnea Rădulescu care e provenit din extremă, fie că e Mora care e provenit din extremă. Doar Ștefan să zic, dar se vede că nu e pregătit. Bancu este pentru mine un jucător cu un profil ofensiv foarte bun și care pe vremea lui Mangia a jucat foarte bine în acest sistem. 

n.r. – Ce se întâmplă că este încă un meci în care conduci cu 3-4 goluri și ești egalat?) Există o exuberanță, Rădoi le-a dat o plăcere de a juca fotbal. Își creează foarte multe ocazii, aduc mingea în fața porții, și atunci, automat, plecând cu cei doi din benzi sus au 4-5 soluții în careu, dar pe faza de apărare rămâi descoperit. 

Mai intervine și factorul psihologic. Eu nu sunt antrenorul să spună ca din staff-ul meu să nu facă parte un psiholog. Este foarte important. Acești oameni știu cum să pună problema, știu ce să scoată de la jucători, știu cum să-i aducă într-o stare de concentrare maximă. Ei observă din afară ce nu observi ca antrenor”, a declarat Marius Șumudică, conform sursei citate.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de cocaină
Observator
Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de cocaină
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
Fanatik.ro
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
17:27
“Sunt slabi” Gigi Becali a râs de Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cu ce patron din Liga 1 se luptă: “Cu el am orgolii”
17:15
Gabi Balint, verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene: “Zona a 4-a a fotbalului!”
16:56
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august
16:42
FotoPremierul Ilie Bolojan a vizitat Academia de Fotbal a lui Gică Hagi de la Ovidiu
16:41
Giovanni Becali, val de laude pentru un jucător din Liga 1: “L-am propus la 3-4 echipe importante!”
16:22
Adrian Ilie a spus ce oferte are “pe masă” Ianis Hagi!
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 6 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”