Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Specialiștii au dat verdictul: Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A! - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Specialiștii au dat verdictul: Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A!

Specialiștii au dat verdictul: Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A!

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 18:24

Comentarii
Specialiștii au dat verdictul: Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A!

Profimedia

Specialiștii au analizat lupta pentru titlu din noul sezon de Serie A. În opinia acestora, Interul lui Cristi Chivu pleacă cu prima șansă la câștigarea trofelului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter va debuta în noua stagiune a campionatului italian pe 25 august. Atunci, elevii lui Cristi Chivu vor primi vizita celor de la Torino, într-un meci care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A, anunță specialiștii

Potrivit informațiilor oferite de Gazzetta dello Sport, specialiștii de la Opta o văd pe Inter campioană în noul sezon de Serie A.

“Opta Analyst a publicat procentele probabilelor favorite la câștigarea titlului în noul sezon:

Conform algoritmului, Interul lui Cristi Chivu are cele mai mari șanse de a cuceri trofeul!”, a notat Gazzetta dello Sport, pe rețelele de socializare.

Reclamă
Reclamă

Inter a câștigat ultimul titlu în Serie A în sezonul 2023/2024. Atunci, Simone Inzaghi era antrenorul formației din nordul Italiei, care a plecat de la cârma echipei în această vară, după umilința din finala Champions League cu PSG, scor 0-5.

În locul acestuia a fost instalat Cristi Chivu, tehnician care a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare, în stagiunea precedentă.

Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Ce le-a cerut şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp

Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Presa din Italia a dezvăluit ce le-a cerut antrenorul şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp şi e gata să renunţe la un jucător pe care şi l-a dorit în această vară. Astfel, şefii de pe Giuseppe Meazza se văd nevoiţi să pună în aplicare planul B.

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Reclamă

Cristi Chivu şi-a dorit trei jucători, dar doar unul dintre ei a fost adus sub comanda românului. Este vorba despre atacantul Ange-Yoan Bonny, pe care Inter a plătit 23 de milioane de euro, pentru a-l lua de la Parma. În schimb, alţi doi oameni doriţi de Chivu nu au ajuns la noua sa echipă. Este vorba despre fundașul Giovanni Leoni, de la Parma, dar şi despre atacantul Ademola Lookman, de la Atalanta.

Mutările s-au lăsat aşteptat, astfel că antrenorul Interului a cerut trecerea la planul B. Asta şi pentru că se apropie primul său meci din Serie A, Inter – Torino, programat pentru 25 august. Cei de la Gazzetta dello Sport vorbesc despre demararea tratativelor cu alți doi atacanți.

Sursa citată spune că antrenorul Interului îi vrea pe Jordan Sancho, de la Manchester United și pe Christopher Nkunku, de la Chelsea. Spre deosebire de Lookman, la care Atalanta nu vrea să renunțe decât în schimbul unei sume imense, Sancho și Nkunku au fost puși pe lista de transferuri de echipele lor actuale. Astfel, suma de transfer ar fi mult mai uşor de suportat de către echipa lui Chivu.

Mai exact, pentru vârful de la Atalanta, formația milaneză a făcut o ofertă de 40 de milioane de euro, respinsă imediat. În schimb, Sancho și Nkunku sunt evaluați la 20 de milioane de euro fiecare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
Observator
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
A cerut un sfat de la ChatGPT, dar a ajuns la spital ulterior. Ce a putut să pățească un bărbat
Fanatik.ro
A cerut un sfat de la ChatGPT, dar a ajuns la spital ulterior. Ce a putut să pățească un bărbat
17:40
Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul UECL: “E creația lui Erdogan!”
17:27
“Sunt slabi” Gigi Becali a râs de Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cu ce patron din Liga 1 se luptă: “Cu el am orgolii”
17:15
Gabi Balint, verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene: “Zona a 4-a a fotbalului!”
16:56
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august
16:42
FotoPremierul Ilie Bolojan a vizitat Academia de Fotbal a lui Gică Hagi de la Ovidiu
16:41
Giovanni Becali, val de laude pentru un jucător din Liga 1: “L-am propus la 3-4 echipe importante!”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 6 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”