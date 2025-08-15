Specialiștii au dat verdictul: Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A! - Antena Sport

Specialiștii au analizat lupta pentru titlu din noul sezon de Serie A. În opinia acestora, Interul lui Cristi Chivu pleacă cu prima șansă la câștigarea trofelului.
Inter va debuta în noua stagiune a campionatului italian pe 25 august. Atunci, elevii lui Cristi Chivu vor primi vizita celor de la Torino, într-un meci care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A, anunță specialiștii
Potrivit informațiilor oferite de Gazzetta dello Sport, specialiștii de la Opta o văd pe Inter campioană în noul sezon de Serie A.
“Opta Analyst a publicat procentele probabilelor favorite la câștigarea titlului în noul sezon:
Conform algoritmului, Interul lui Cristi Chivu are cele mai mari șanse de a cuceri trofeul!”, a notat Gazzetta dello Sport, pe rețelele de socializare.
Inter a câștigat ultimul titlu în Serie A în sezonul 2023/2024. Atunci, Simone Inzaghi era antrenorul formației din nordul Italiei, care a plecat de la cârma echipei în această vară, după umilința din finala Champions League cu PSG, scor 0-5.
În locul acestuia a fost instalat Cristi Chivu, tehnician care a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare, în stagiunea precedentă.
