Amenzi după FCSB – Fenerbahce. Dosar penal şi pentru substanţe interzise - Antena Sport

Jandarmeria Capitalei anunţă că s-au aplicat sancţiuni contravenţionale de peste 18.000 de lei cu ocazia partidei FCSB – Fenerbahce, de joi, din Liga Europa.

Jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile legii privind regimul materiilor explozive, şi un act de sesizare în conformitate cu prevederile legii privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Totodată, jandarmii au aplicat 16 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 18.840 de lei. Dintre acestea, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 10.000 de lei, au fost aplicate organizatorului meciului, iar o sancţiune contravenţională, în valoare de 5.000 de lei, a fost aplicată societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

De asemenea, patru suporteri au primit interdicţii de acces la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau un an.

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa.