Ilie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu: “Nu sunt încrezător că pot câştiga”. Ce spune despre votul FCSB-ului

Ilie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu, a ajuns la “Casa Fotbalului”, acolo unde au loc alegerile pentru şefia FRF. Anul acesta, Răzvan Burleanu şi Ilie Drăgan vor candida, dosarul lui Sorin Răducanu fiind respins.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Drăgan a recunoscut în momentul în care a ajuns la sediul FRF că nu este încrezător în şansele sale de câştig în faţa lui Răzvan Burleanu, cel care este preşedintele FRF încă din 2014.

Ilie Drăgan: “Cei care cred în supunere şi dictatură îl vor alege pe Răzvan Burleanu”

Drăgan susţine că în sport nu este vorba numai despre a câştiga sau a pierde şi vre să cultive valori şi principii. De asemenea, el se aşteaptă ca cei care cred în valorile sale îl vor vota, în timp ce cluburile care cred în “supunere şi dictatură” îl vor vota pe Răzvan Burleanu:

“Nu. Din punctul ăsta de vedere, nu. Din punct de vedere al schimbării mentalităţilor, da. Cred că asta e menirea sportului, să schimbăm mentalităţile.

(n.r. de ce aţi mai candidat dacă nu credeţi?) Bună întrebare. Dumneavoastră credeţi că sportul este doar despre a câştiga şi a pierde? Doar despre asta e vorba în sport? Cred că pierdeţi esenţa sportului, de a cultiva valori şi principii. Este vorba despre curaj, despre sinceritate, unitate, muncă. Nu despre a câştiga sau a pierde. Mentalitate.